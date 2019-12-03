"Роттердам+": сколько Порошенко мог заработать на скандальной схеме

Формула "Роттердам+" не спасла Украину. Она спасла только одну компанию – ДТЭК, которая имела очень серьезные долги. Принятое решение, позволило ей получать дополнительную прибыль.

Такое мнение в программе "После всего" на 24 канале высказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

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Ведущий Дмитрий Гнап отметил, что инвестиционная компания ICU, которая управляла и продолжает управлять активами Порошенко, и где в свое время работала Валерия Гонтарева и Дмитрий Вовк, скупила облигации ДТЭК, компании Ахметова. В каком количестве – неизвестно, но на миллионы долларов.

После того НКРЕП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 24 канал) ввела формулу "Роттердам+", фактически увеличивая цену электроэнергии. Облигации ДТЭК стремительно взлетели в цене на 60%. То есть те, кто покупал облигации и принимал решение о введении схемы – фактически одни и те же люди, которые безумно обогатились, подчеркнул журналист.

Что известно о формуле "Роттердам+"?

Это методика формирования цены на топливную составляющую (уголь) при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине. Действовать начала в мае 2016 года, как результат потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна – из-за войны на Донбассе. Поскольку донбасский уголь почти полностью попал под контроль оккупантов, украинская власть для обеспечения энергонезависимости приняла решение закупать уголь на международной бирже в Нидерландах, куда он, в свою очередь, попадает из Южно-Африканской Республики и Южной Америки. О том, почему формулу называют скандальной – читайте здесь.





Схема "Роттердам+"

Несходовский пояснил, что объем заработков на такой сделке зависит от того, по какой цене и на какую сумму были приобретены акции. Это может быть не меньше, чем полмиллиарда долларов.

"Дальнейшие шаги принимались в пользу ДТЭК. Например, было принято решение о непризнании ДТЭК монополистом, а это, конечно, ухудшило бы их условия и повлияло бы на еврооблигации", – подчеркнул он.

И добавил, что пятый президент Украины Петр Порошенко, которого считают бенефициаром схемы, немало на этом заработал. И это самая большая проблема – что человек, которого избрал украинский народ, действовал в личных интересах.

Интересно! Фамилия Порошенко не фигурирует в официальных материалах расследования НАБУ по сделке "Роттердам+".

Эксперт отметил, что риторика Порошенко по ДТЭК была отрицательной до принятия схемы "Роттердам+". Соответственно решения, которое рассматривала НКРЕКП, не были на пользу компании Ахметова.



Пятый украинский президент Петр Порошенко

"Однако как только риторика изменилась, сразу начали приниматься решения, достаточно выгодные для Ахметова. Конечно, будет трудно доказать, насколько оказывалось давление. Но есть все же связь через покупку еврооблигаций. Понадобится профессионализм сотрудников НАБУ, чтобы узнать о роли каждого из участников", – подытожил Несходовский.

Почему уменьшилась цена на газ

Эксперт также рассказал о причинах снижения цены на газ в Украине. Это произошло из-за того, что существенно упали цены в Европе. Поэтому и есть возможность продавать газ для украинцев гораздо дешевле, чем определялось соответствующим постановлением по росту цены. Однако есть проблема относительно отопления.

Продажа газа для энергетических компаний, которые производят тепло, определяется постановлением, которое ориентируется на цену 2018 года. Как результат, даже на сегодня цена существенно выше, чем та, которая сформировалась, и та, по которой покупала компания "Нафтогаз" в течение лета,

– пояснил он.

По мнению Несходовского, объявление о возможности уменьшения цены на отопление как раз связано с тем, что будут изменены нормативные и законодательные акты.

Важно! 3 декабря президент Зеленский анонсировал снижение цены на газ и за отопление. Также он обнародовал детали встречи с представителями правительства на Банковой в Офисе Президента относительно тарифов.

Эксперт отметил, что ранее определения цены по международным рынкам не было. Была определена фиксированная цена, по которой продавался газ компаниям, которые производят тепло и горячую воду. И была компенсирована разница в тарифах, которые часто были завышены. То есть это давало возможность компаниям, которые занимались поставками газа и тепла, иметь сверхприбыли – путем манипуляций по теплу и нормативному списанию газа.



Илья Несходовский

"Согласно требованиям МВФ, Украина должна перейти на рыночные цены на газ, которые формируются на европейском рынке. Эта формула была взята и были определены этапы по росту цены. Однако США начали добывать сланцевый газ, что привело к изменению цены на газ в Европе", – пояснил он.

Нынешнее падение цены на газ – не является заслугой действующего правительства или президента. Это – мировая тенденция,

– убежден Несходовский.

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