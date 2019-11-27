Дело Садового: прокурор просит арест с возможностью залога в 50 миллионов
Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому. Во время зачитывания подозрения прокурор попросил суд принять Садового под стражу с возможностью внесения залога в 50 миллионов гривен.
В случае внесения залога прокурор просит суд возложить на мэра Львова ряд обязанностей, среди которых прибытие к следователю и прокурору по первому вызову.
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