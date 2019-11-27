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      Дело Садового: прокурор просит арест с возможностью залога в 50 миллионов

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      Прокуратура просит для Садового 50 миллионов гривен залога / 24 канал

      Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому. Во время зачитывания подозрения прокурор попросил суд принять Садового под стражу с возможностью внесения залога в 50 миллионов гривен.

      В случае внесения залога прокурор просит суд возложить на мэра Львова ряд обязанностей, среди которых прибытие к следователю и прокурору по первому вызову.

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      Теги: Новости политики Новости Украины
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