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      Справа Садового: прокурор просить заставу у 50 мільйонів

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      Прокуратура просить для Садового 50 мільйонів гривень застави / 24 канал

      Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому. Під час зачитування підозри прокурор попросив суд визначити запобіжний захід у вигляді застави у 50 мільйонів гривень.

      У випадку внесення застави прокурор просить суд покласти на мера Львова низку обов'язків, серед яких прибуття до слідчого та прокурора за першим викликом.

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      Крім того, Андрія Садового хочуть зобов'язати повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну проживання чи місця роботи, утриматися від спілкування з іншим підозрюваним у кримінальному провадженні та свідками.

      Також прокурор просить суд, аби Садовий здав свій закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

      Враховуючи наявні ризики від застосування більш м'якого запобіжного заходу, а також нездатність їм запобігти, просимо задовольнити наше клопотання,
      – сказав прокурор.

      Після цього суд оголосив перерву та відправився у нарадчу кімнату.

      Чому САП оголосила підозру Садовому

      21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом, яке планує розпочати іноземна компанія СТР. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова. Самого ж Садового у липні 2017 року викликали на допит у ГПУ, коли її ще очолював Юрій Луценко.

      У 2016 році прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень. На думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

      Підозру у цій справі оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше був керівником управління земельних ресурсів ЛМР.

      Що каже про підозру сам Садовий

      Андрій Садовий пояснював, що у повідомленні про підозру мовиться, що земля надана компанії не належить громаді міста.

      Водночас Андрій Садовий показав рішення Апеляційного адміністративного суду. Згідно з документом, 27 березня 2019 року суд ухвалив кінцеве рішення: ця земля була і залишається власністю громади Львова. За його словами, мерія мала право здавати її в оренду і продавати.

      Щодо звинувачення у заниженні ціни, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю.

      Мер Львова підкреслив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснює сертифікована компанія.

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      Теги: Новини України Новини політики
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