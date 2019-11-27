Справа Садового: прокурор просить заставу у 50 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому. Під час зачитування підозри прокурор попросив суд визначити запобіжний захід у вигляді застави у 50 мільйонів гривень.

У випадку внесення застави прокурор просить суд покласти на мера Львова низку обов'язків, серед яких прибуття до слідчого та прокурора за першим викликом.

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Крім того, Андрія Садового хочуть зобов'язати повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну проживання чи місця роботи, утриматися від спілкування з іншим підозрюваним у кримінальному провадженні та свідками.

Також прокурор просить суд, аби Садовий здав свій закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Враховуючи наявні ризики від застосування більш м'якого запобіжного заходу, а також нездатність їм запобігти, просимо задовольнити наше клопотання,

– сказав прокурор.

Після цього суд оголосив перерву та відправився у нарадчу кімнату.

Чому САП оголосила підозру Садовому

21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом, яке планує розпочати іноземна компанія СТР. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова. Самого ж Садового у липні 2017 року викликали на допит у ГПУ, коли її ще очолював Юрій Луценко.

У 2016 році прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень. На думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

Підозру у цій справі оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше був керівником управління земельних ресурсів ЛМР.

Що каже про підозру сам Садовий

Андрій Садовий пояснював, що у повідомленні про підозру мовиться, що земля надана компанії не належить громаді міста.

Водночас Андрій Садовий показав рішення Апеляційного адміністративного суду. Згідно з документом, 27 березня 2019 року суд ухвалив кінцеве рішення: ця земля була і залишається власністю громади Львова. За його словами, мерія мала право здавати її в оренду і продавати.

Щодо звинувачення у заниженні ціни, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю.

Мер Львова підкреслив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснює сертифікована компанія.