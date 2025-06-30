Це була найбільш масована комбінована атака на населений пункт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт міської ради, оприлюднений у понеділок, 30 червня.

Дивіться також У Дрогобичі провели повторну перевірку якості повітря: чи виявили шкідливі речовини

Якою була атака на Дрогобич

Згідно з оприлюдненою інформацією, росіяни здійснили найбільш масову комбіновану атаку на місто Дрогобич Львівської області за період повномасштабної війни. Уражено один із промислових об'єктів, у нього влучила 21 ціль противника.

Керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Ігор Юзьв'як повідомив, що внаслідок влучань утворилося 6 осередків загорання, зокрема загорівся один з резервуарів із пальним об’ємом 1 тисячі літрів.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено до 250 одиниць особового складу ДСНС, 47 одиниць спеціалізованої техніки з різних регіонів та 150 представників правоохоронних органів. Потерпілих від атаки немає,

– ідеться у повідомленні.

Крім того, через атаку було вибито вікна у шести багатоквартирних житлових будинках. Атака спричинила вимкнення світла у частині міста, через це спостерігалися перебої з подачею води. 29 червня живлення було відновлено.