Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську ОВА.
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Яка якість повітря у Дрогобичі
Увечері 29 червня у Дрогобичі провели повторні лабораторні дослідження якості атмосферного повітря. Перевірку виконали фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
За їхніми даними, станом на 22:00 у межах житлової забудови не зафіксовано перевищень гранично допустимої концентрації сірчистого ангідриду, вуглецю оксиду та азоту діоксиду.
Це означає, що повітря у місті залишається безпечним для здоров’я мешканців.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки у ніч на 29 червня в Дрогобичі постраждав об'єкт промислової інфраструктури. На місці удару виникла масштабна пожежа, на щастя, повідомлень про постраждалих чи загиблих не надходило.
Також внаслідок ворожої атаки у частині Дрогобича зникала електроенергія.