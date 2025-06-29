Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дрогобицьку міську раду.
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Наслідки ворожої атаки на Дрогобич
Росіяни атакували Львівську область як дронами, так і ракетами. У Дрогобичі було багато вибухів, ворог атакував об’єкт промислової інфраструктури – виникла пожежа. Через обстріли в частині міста зникла електроенергія.
Відповідні служби здійснюють вимірювання показників атмосферного повітря та рівня радіації. У міській раді попередили жителів про небезпеку на вулицях.
Закликаємо мешканців громади залишатися вдома, по можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби. Щільно зачиніть вікна, двері, вентиляційні отвори,
– написали в раді міста.
Там закликали жителів здійснити такі кроки:
- вимкнути кондиціонери, вентиляцію, обігрівачі з забором повітря ззовні,
- захистити органи дихання, приготувати ватно-марлеві пов’язки, зволожені водою або слабким розчином соди. Можна використати мокрий рушник чи тканину,
- невідкладно звернутися до медиків при погіршенні стану здоров'я.
"Ситуація контрольована. Усі служби діють злагоджено", – підсумували в міській раді.