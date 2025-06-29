Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дрогобицьку міську раду.

Дивіться також Ракети та БпЛА ворога масовано атакували Україну: які наслідки

Наслідки ворожої атаки на Дрогобич

Росіяни атакували Львівську область як дронами, так і ракетами. У Дрогобичі було багато вибухів, ворог атакував об’єкт промислової інфраструктури – виникла пожежа. Через обстріли в частині міста зникла електроенергія.

Відповідні служби здійснюють вимірювання показників атмосферного повітря та рівня радіації. У міській раді попередили жителів про небезпеку на вулицях.

Закликаємо мешканців громади залишатися вдома, по можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби. Щільно зачиніть вікна, двері, вентиляційні отвори,

– написали в раді міста.

Там закликали жителів здійснити такі кроки:

вимкнути кондиціонери, вентиляцію, обігрівачі з забором повітря ззовні,

захистити органи дихання, приготувати ватно-марлеві пов’язки, зволожені водою або слабким розчином соди. Можна використати мокрий рушник чи тканину,

невідкладно звернутися до медиків при погіршенні стану здоров'я.

"Ситуація контрольована. Усі служби діють злагоджено", – підсумували в міській раді.