Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дрогобычский городской совет.
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Последствия вражеской атаки на Дрогобыч
Россияне атаковали Львовскую область как дронами, так и ракетами. В Дрогобыче было много взрывов, враг атаковал объект промышленной инфраструктуры – возник пожар. Из-за обстрелов в части города пропала электроэнергия.
Соответствующие службы осуществляют измерения показателей атмосферного воздуха и уровня радиации. В городском совете предупредили жителей об опасности на улицах.
Призываем жителей громады оставаться дома, по возможности не выходить на улицу без необходимости. Плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия,
– написали в совете города.
Там призвали жителей осуществить такие шаги:
- выключить кондиционеры, вентиляцию, обогреватели с забором воздуха извне,
- защитить органы дыхания, приготовить ватно-марлевые повязки, увлажненные водой или слабым раствором соды. Можно использовать мокрое полотенце или ткань,
- безотлагательно обратиться к медикам при ухудшении состояния здоровья.
"Ситуация контролируемая. Все службы действуют слаженно", – подытожили в городском совете.