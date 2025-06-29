Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Дрогобича Степана Кулиняка.

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Що відомо про атаку на Дрогобич

Як повідомив мер, Дрогобич атакували як дронами, так і ракетами.

Було багато вибухів, на жаль, маємо влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Виникла масштабна пожежа. На місці працюють всі екстрені служби, інформація уточнюється,

– вказав Кулиняк.

Через обстріли в частині Дрогобича зникла електроенергія. Енергетики вже займаються її відновленням.

Станом на ранок, на щастя, повідомлень про постраждалих чи загиблих немає. Кулиняк подякував всім, хто ліквідовує наслідки атаки

Зауважимо, ворог намагався уразити критичну інфраструктуру Львова, зазначав міський голова Андрій Садовий. Не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля.

Всього цієї ночі на Україну запустили 537 засобів повітряного нападу, зокрема "Шахеди", "Кинджали", "Калібри", "Іскандери". 249 цілей збито вогневими засобами, ще 226 – локаційно втрачені.