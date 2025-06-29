Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую ОГА.

Смотрите также Из-за российской атаки жителей Дрогобыча призывают закрыть окна и без надобности не выходить

Какое качество воздуха в Дрогобыче

Вечером 29 июня в Дрогобыче провели повторные лабораторные исследования качества атмосферного воздуха. Проверку выполнили специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

По их данным, состоянию на 22:00 в пределах жилой застройки не зафиксировано превышений предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида, углерода оксида и азота диоксида.

Это означает, что воздух в городе остается безопасным для здоровья жителей.

Напомним, в результате российской атаки в ночь на 29 июня в Дрогобыче пострадал объект промышленной инфраструктуры. На месте удара возник масштабный пожар, к счастью, сообщений о пострадавших или погибших не поступало.

Также в результате вражеской атаки в части Дрогобыча исчезала электроэнергия.