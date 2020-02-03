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      Дело Шеремета: активисты под судом требуют освободить Кузьменко – видео

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      Акция в поддержку Юлии Кузьменко / 24 канал

      Печерский районный суд в Киеве начал рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения врачу Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

      По информации корреспондента 24 канала, под зданием суда собрались около 100 человек, чтобы поддержать Юлию Кузьменко.

      Примечательно! Убийство Шеремета: украинские звезды записали клип в поддержку подозреваемых

      Они принесли с собой плакаты с надписями "Недостаточно доказательств – освобождай!" и "FreeDrKuzmenko" и требуют, чтобы детского хирурга освободили из-под стражи.

      Что известно о гибели Павла Шеремета?Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва его автомобиля 20 июля 2016 года в городе Киев. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". На сегодня следствие отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      К слову, меру пресечения Юлии Кузьменко пытаются изменить впервые. 23 января в дело внесли еще несколько документов и суд перенес заседание на сегодня, чтобы изучить все материалы дела.

      Акция в поддержку Юлии Кузьменко: видео

      Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета

      В убийстве журналиста подозревают супругов добровольцев Владислава и Инну Грищенко, детского хирурга, волонтерку Юлию Кузьменко, военного медика Яну Дугарь и музыканта и военного Андрея Антоненко.

      По версии следствия, именно Юлия Кузьменко подложила взрывчатку под автомобиль Павла Шеремета.

      Вбивство Павла Шеремета
      Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости Киева Судьи Убийство Павла Шеремета Юлия Кузьменко
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