Дело Шеремета: Андрея Антоненко суд оставил под стражей
20 февраля Печерский суд Киева оставил арест Андрея Антоненко в силе. Его подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об оставлении Антоненко под стражей сообщает hromadskе. Адвокаты просили освободить Антоненко под личное обязательство или отдать на поруки.
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Через две недели, 2 марта, суд рассмотрит еще одну жалобу защитников Антоненко. Среди аргументов адвокатов экспертиза по росту зафиксированного на видео мужчины. Речь идет о кадрах с камер наблюдений, из которых следствие вышло на Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко. По предварительной экспертизе, Антоненко является на 10 сантиметров выше, чем мужчина на видео.
Сравнение фото из социальных сетей и камер наблюдения / скриншот из программы После всего
Прокурор подчеркнул, что другой анализ доказывает одинаковый рост Антоненко с мужчиной с камер наблюдения.
Кроме аргумента по росту, защитники говорили и об алиби Антоненко в ночь, когда под авто Шеремета была заложена взрывчатка. Тогда он находился далеко от места событий.
Сам Антоненко убеждает, что не имеет отношения к данному преступлению и просил освободить его из-под стражи.
Какова аргументы против Антоненко по версии полиции
- Результаты анализа трафика в момент совершения преступления свидетельствуют, что телефоны Антоненко были выключенными с 23:24 19 июля в 7:23 20 июля 2016 года. Это нехарактерно для его поведения.
- Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами – похожие были зафиксированы на одежде предполагаемого убийцы Шеремета на видео, которым оперирует полиция в этом деле.
- Антоненко живет вблизи места преступления и хорошо ориентируется на местности.
- Видео с камер наблюдения показали, что человек, который закладывал взрывчатку, прихрамывает. В феврале 2016 года Антоненко как раз провели операцию на ноге. Мужчина даже публиковал в сети соответствующие фото из больницы.
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