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      Справа Шеремета: Андрія Антоненка суд залишив під вартою

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      Андрія Антоненка залишили під вартою / фото 24 каналу

      20 лютого Печерський суд Києва залишив арешт Андрія Антоненка у силі. Його підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

      Про залишення Антоненка під вартою повідомляє hromadskе. Адвокати просили звільнити Антоненка під особисте зобов’язання або віддати на поруки.

      Дізнайтеся: Що відомо про Андрія Антоненка Riffmaster, якого звинувачують у вбивстві Шеремета

      Через два тижні, 2 березня, суд розглядатиме ще одну скаргу захисників Антоненка. Серед аргументів адвокатів експертиза щодо зросту зафіксованого на відео чоловіка. Йдеться про кадри з камер спостережень, з яких слідство вийшло на Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко. За попередньою експертизою, Антоненко є на 10 сантиметрів вищим, ніж чоловік на відео. 


      Порівняння фото з соціальних мереж та камер спостереження / скриншот з програми Після всього

      Прокурор наголосив, що інший аналіз доводить однаковий зріст Антоненка з чоловіком з камер спостереження.

      Окрім аргументу щодо зросту, захисники говорили і про алібі Антоненка у ніч, коли під авто Шеремета була закладена вибухівка. Тоді він перебував далеко від місця подій.

      Сам Антоненко переконує, що не має відношення до даного злочину і просив звільнити його з-під варти.

      Які аргументи проти Антоненка

      • Результати аналізу трафіку в момент скоєння злочину свідчать, що телефони Антоненка були вимкненими з 23:24 19 липня до 7:23 20 липня 2016 року. Це нехарактерно для його поведінки.
      • Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі ймовірного вбивці Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі.
      • Антоненко живе поблизу місця злочину та добре орієнтується на місцевості.
      • Відео з камер спостереження показали, що чоловік, який закладав вибухівку, накульгує. У лютому 2016 року Антоненку саме провели операцію на нозі. Чоловік навіть публікував у мережі відповідні фото з лікарні.

      Затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: усе, що варто знати

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Печерський суд Києва Рішення суду Вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко Riffmaster
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