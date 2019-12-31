Дело Шеремета похоже на расследование убийства адвоката Маркелова, – Барановский

Дело Шеремета похоже на политически мотивированные дела в России, убежден Алексей Барановский – российский и украинский журналист, адвокат политзаключенного Кремля Александра Шумкова и бывшего пленника Николая Карпюка.

24 канал публикует первую часть эксклюзивного интервью, где адвокат описывает причины активизации дела Шеремета и рассказывает о статистике, которая иллюстрирует состояние правосудия и существенное расхождение в общественных запросах в отношении судопроизводства в Украине и в России.

Есть ли сходство между политически мотивированными делами в России и делом Шеремета?

Обычно адвокат не должен комментировать юридические вопросы в делах, в которых напрямую не участвует. Лучше в первую очередь работать с документами. Но прокомментирую, как наблюдатель с опытом и юридическим бэкграундом, поскольку дело Шеремета стараниями следственных органов перешло из области юридического спора в сферу публичной дискуссии благодаря брифингу, пресс-конференциям и выступлениям по телевизору руководителей МВД.

Фото с камер видеонаблюдения, прослушка, результаты экспертиз – как основные доказательства – не выглядят убедительными. Прослушка телефонов дает определенное представление о личности людей, которых прослушивают, но не дает ни одного подтверждения их причастности к совершенному преступлению. Можно предположить, что дело Шеремета "шито" по российским лекалам. Не в смысле "методичек", а с точки зрения шероховатости исполнения. Поэтому оно напоминает мне российское дело – суд относительно убийства адвоката Станислава Маркелова.

Станислав МаркеловРоссийский адвокат, правозащитник, президент Института верховенства права, левый активист и антифашист. Стал жертвой громкого убийства в центре Москвы вместе с журналисткой Анастасией Бабуровой 19 января 2009 года. Был адвокатом семьи Эльзы Кунгаевой в рамках резонансного дела полковника Юрия Буданова, который во время Второй российско-чеченской войны пытал 18-летнюю чеченскую девушку Эльзу.



Алексей Барановский / Фото: Сергей Терещенко

Дела очень похожи: тоже акцент на фото с видеокамер наблюдения и прослушку телефонов, которые не доказывают ничего, кроме того, что люди имеют определенные националистические взгляды. В обоих делах обвиняемые – националисты. Только здесь украинские националисты Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь, а там русские – Никита Тихонов и Евгения Хасис. Но есть и существенные отличия.

Какие?

Глава МВД заявил, что следствие опирается на экспертизу, к которой приобщили иностранного "королевского", по словам Авакова, эксперта Бирча. Это дает дополнительные основания общественности поверить в результаты. Интересно, как это представят процессуально и попадет ли его экспертиза в судебное разбирательство. Сама идея привлечения независимых иностранных экспертов – интересный ход, что может повысить доверие к следствию. Сравним с Россией: ФСБ расследует дела, и свои же ФСБ-шные эксперты делают экспертизы. В этом году функцией экспертизы наделили и Следственный комитет РФ, который ведет основную массу уголовных дел. О какой можно говорить состязательности сторон в России, если следственный орган сам делает экспертизу, а дальше она ложится в основу приговора?

Алексей, подозрение Антоненко основывается на экспертизе, в которой написано, что это субъективное мнение эксперта. В научных работах самого эксперта неоднократно указано, что такая экспертиза не может быть прямым доказательством в суде, а методика является несовершенной. Еще одно исследование видео с места убийства, которое сделал тот же иностранный эксперт, вообще ставит под сомнение результаты расследования правоохранителей. В заключении эксперта мы увидели, что все действия по подготовке и взрыву могла делать одна женщина. Полиция же арестовала двоих. Адвокаты ставят под сомнение эту экспертизу.

Это важные нюансы для дальнейшего судебного разбирательства, однако я не могу оценивать ходы адвокатов. Но я о другом: в целом привлечение иностранных экспертов в Украине говорит о том, что это более правовое государство, чем Россия, поскольку не опасается привлечения независимых сторонних экспертов.

И гибель журналиста Павла Шеремета, и убийство адвоката Станилава Маркелова – это большие трагедии. Однако я исповедую древнюю адвокатскую мудрость: лучше оправдать 10 виновных, чем осудить одного невиновного. Недаром и мать Шеремета сделала заявление, что очень важно не допустить, чтобы осудили невиновных. Уверен, что по названному делу российского адвоката осудили невиновных. Хотя смотрю здесь с позиции защиты, потому что я был фактически помощником адвоката в этом деле. Но представленные общественности "доказательства" ни в том российском, ни в этом украинском случае никого не убедили. К тому же презумпцию невиновности красноречиво публично нарушили. И в этом также есть сходство этих дел.

Какова перспектива дела в ЕСПЧ? На постсоветском пространстве почти у каждого дела хорошие перспективы. Кстати, в деле Тихонова-Хасис уже ожидаем решение Страсбурга. РФ в стадии коммуникации уже ответила на все вопросы суда.



Алексей Барановский / Фото: Сергей Терещенко

Громкие аресты, сомнительная доказательная база, неубедительные мотивы, прогнозируемые решения суда... Уместно ли провести параллели между делом Шеремета и политически мотивированными делами против незаконно осужденных украинцев?

Недавно в Санкт-Петербурге было дело, когда историк-доцент убил и расчленил студентку, с которой у него были интимные отношения. Его вытащили из реки с отрезанными конечностями. В этом случае мне сложно сказать, что поймали невиновного. А во всех остальных делах, особенно политически мотивированных, можно интерпретировать мотив и доказательства в ту или иную сторону.

Мотив в деле Шеремета хромает. Едва ли не каждому патриоту Украины можно инкриминировать "захват ультранационалистическими идеями, культивирование величия арийской расы". Вот это – чисто русский шаблон.



Фото: Екатерина Петренко, 24 канал

Однако в РФ есть и несколько других шаблонов, по которым "шьют дела". Наиболее многочисленные группы – это преследование крымских татар по обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир" и так называемые шпионские дела. В мире нет консенсуса, запрещена ли эта исламская организация, идет международная дискуссия. Некоторые участники "дела Хизб ут-Тахрир" может и провозглашают радикальную идеологию, но не совершают никаких насильственных действий. Однако это не играет роли, крымских татар в России массово преследуют и сажают на этой религиозно-политической почве.

Можно ли говорить об абсурдности мотивов в деле Шеремета и в сфабрикованных против украинцев делах в России? Например, у Антоненко есть татуировки на кистях рук, а на фото с камер видеонаблюдения заметно, что у причастного к убийству мужчины нет татуировок. Подобно этому, доказательства по делу осужденных в РФ украинцев противоречат здравому смыслу. К примеру, обвиненный в хранении и передаче взрывчатки и боеприпасов крымский татарин Эдем Бекиров из-за инвалидности и ампутации ноги физически не мог на себе пронести столько взрывчатки...

Есть такое. Например, недавно освобожденному политзаключенному Николаю Карпюку, адвокатом которого я был, инкриминировали военное преступление в Чечне. Но он никогда не был в Чечне! Однако это не помешало российскому суду приговорить его к 20 с чем-то годам за якобы участие в Чеченской войне...



Алексей Барановский и Николай Карпюк / архив Алексея Барановского

Как и в деле Шеремета, медсестра Яна Дугарь, которая, по версии следствия, "проводила разведку" вокруг места преступления, была в зоне боевых действий на время убийства Шеремета. В любом случае, так утверждает защита. Надеюсь, ему удастся это доказать в суде.

Значительная часть общественности считает судебные заседания по делу подозреваемых военного, кардиохирурга и медсестры "показательными судилищами", когда судьи по указанию исполнительной власти принимают политические решения. Есть ли между этим сходство с Россией?

В Украине и России разные процессуальные кодексы, поэтому нюансы есть. Но важно другое. Когда в России происходят подобные процессы, всегда находятся люди репрессивного склада мышления, которые искренне считают, что всех надо наказать и посадить. В Украине совсем другой общественный запрос. Реакция украинских СМИ и правозащитного сообщества говорит о том, что в Украине общественный запрос на справедливость. Люди хотят не "наказания невинных, награждения непричастных", а справедливости. Следствие подвергается серьезной общественной ревизии, фактически никто не пристает на обвинительную позицию. Существует сильное расхождение в общественных запросах в отношении к правосудию в Украине и в России.

Есть интересная статистика, которая иллюстрирует состояние правосудия и состязательности сторон в России. Там более чем в 90% случаев если в суд вышли с арестом, то подозреваемый будет арестован, какой бы не была позиция адвокатов. В Украине статистика не столь страшна, судами активно применяется залог и взятие на поруки как мера пресечения. Это показывает, какая страна является более демократичной.

Так, в Украине также есть суды и судьи со специфической репутацией, но это не столь тотально, как в России. В России 0,1-0,2% оправдательных приговоров. То есть игра в одни ворота, и единственный шанс там – это суд присяжных. У них случается до 15-20 % оправданий. Возвращаясь к делу убитого адвоката Маркелова в России, обвиняемых националистов тогда судили присяжные. Сначала они вынесли оправдательный вердикт. Но дальше, вероятно, какие-то события происходили в присяжной комнате... И вердикт стал обвинительным с зачеркиванием ответов, которые не устраивали сторону обвинения в опросном листе. В любом случае, было очевидно, что присяжных обвинение не убедило и обвинительный вердикт "дожимался"…



Алексей Барановский / Фото: Сергей Терещенко

В Украине суда присяжных в классическом смысле нет. Адвокаты считают, что пора ввести его полноценно. Но пока Верховная Рада Украины работает в турборежиме, а это не та реформа, которую можно вот так принять. Ее должны хорошо подготовить профессионалы-юристы. По моему мнению, в громких делах, таких как убийство Шеремета, суд присяжных – институт, который максимально подходит, и мог бы рассматривать подобные дела, учитывая недоверие общественности к профессиональному суду.

Вспомним, что брифинг и громкие аресты в деле Шеремета состоялись незадолго после встречи Путина и Зеленского на саммите в Нормандском формате. По вашему мнению, каковы реальные причины активизации дела?

На это я также обратил внимание. Фактически сразу после встречи в Париже Путин сделал заявление из Москвы, что не очень понимает, кто руководит в Украине: Зеленский или националисты. И сразу следовало это громкое дело, где обвиняются националисты. Хочется вспомнить шутку: совпадение? Не думаю. Именно поэтому эти аресты вызывают сомнения и общественность жаждет справедливого суда. Смерть людей – трагедия для их родственников, но это не значит, что надо умножать трагедии. Потому что осуждение невиновного – трагедия, мало чем хуже смерти.