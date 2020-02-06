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      Дело Шеремета: в Нацполиции опровергли алиби Кузьменко

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      Юлия Кузьменко / УП

      Отдельные заявления адвокатов, свидетелей и подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не соответствуют действительности. В частности, противоречивые заявления защиты подозреваемой Юлии Кузьменко опровергают ее алиби.

      Юлия Кузьменко неоднократно рассказывала, что не знала, кто такой Павел Шеремет и впервые услышала фамилию журналиста только после подрыва его авто. Сначала она рассказывала, что узнала о его смерти, когда находилась на работе и читала новости. Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

      Из последнего в деле: Убийство Шеремета: суд продлил меру пресечения Яне Дугарь

      Впрочем, в дальнейшем и ее защитник, и сама подозреваемая рассказывали, что в этот период Юлия Кузьменко находилась в отпуске. Это является документально подтвержденным фактом.

      Еще больше противоречий якобы добавили свидетели. Защита настаивает: в ночь, когда под автомобиль Шеремета подложили взрывчатку, Кузьменко забирала из аэропорта сына и родителей. Те приехали с отдыха за границей.

      Во время показаний мать Юлии Кузьменко заявила, что не помнит, в котором часу они пересекли границу. Ранее адвокат Владислав Добош озвучил, что подозреваемая 19 июля 2016 года в 2:00 ждала семью в аэропорту "Борисполь", а вернулись домой в 5:00,
      - отмечают в полиции.

      Впрочем, родной сын и родители Кузьменко, по информации следствия, пересекли государственную границу Украины в период с 00:12 до 00:18.

      "Несмотря на полученный в ходе следствия трафик телефонных соединений абонентского номера подозреваемой, Кузьменко уже в 1:24 была дома – на улице Урливской", – добавляют правоохранители.

      Кроме того, сторона обвинения имеет сомнения относительно правдивости показаний бывшего мужа Кузьменко Дмитрия.

      Так, во время судебного заседания в декабре 2019 года он показал, что с вечера 18-го до 20 июля 2016 года подозреваемая находилась с ним дома, и он четко знает, где и с кем она проводила время. А уже во время судебного заседания 3 февраля 2020 года муж сказал, что не знает, где и с кем была его жена на отдыхе.

      "Также сторона защиты Юлии Кузьменко заявляла, что подозреваемая не имела тесных связей с другими членами группы, в том числе с Андреем Антоненко. Однако следствие установило факты тесных отношений между Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко, а также опровергло информацию о том, что общение между ними ограничивалось темой ДТП с участием жены и ребенка Андрея Антоненко", – сообщают в Нацполиции.

      Кузьменко и Антоненко общались: версия следствия

      • В 2016 году зафиксированы 104 соединения между ними, из которых до даты совершения преступления – 14 соединений.
      • Речь идет о 2 сообщениях и 12 звонках общей продолжительностью 40 минут.
      • После 20 июля 2016 года таких соединений установлено 90: 16 сообщений и 74 звонка.
      • Кроме этого, в течение 2016 года зафиксированы 252 сообщения между ними в фейсбуке, среди них – 89 до совершения преступления.

      Таким образом во время расследования отдельные заявления адвокатов, свидетелей и подозреваемых опровергнуты,
      – заявляют правоохранители.

      Кого подозревают в убийстве Шеремета?
      Журналист Павел Шеремет погиб из-за взрыва его автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве. Следствие после многолетнего расследования дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      В убийстве журналиста Шеремета подозревают супругов добровольцев Владислава и Инну Грищенко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко, военного медика Яну Дугарь и музыканта и военного Андрея Антоненко.


      Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета/ инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Кузьменко Полиция Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет
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