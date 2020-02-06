Справа Шеремета: у Нацполіції спростували алібі Кузьменко

Окремі заяви адвокатів, свідків та підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета не відповідають дійсності. Зокрема, суперечливі заяви захисту підозрюваної Юлії Кузьменко спростовують її алібі.

Юлія Кузьменко неодноразово розповідала, що не знала, хто такий Павло Шеремет і вперше почула прізвище журналіста лише після підриву його авто. Спочатку вона розповідала, що дізналася про його смерть, коли перебувала на роботі і читала новини. Про це мовиться у повідомленні Нацполіції.

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Втім, надалі і її захисник, і сама підозрювана розповідали, що в цей період Юлія Кузьменко перебувала у відпустці. Це є документально підтвердженим фактом.

Ще більше суперечностей начебто додали свідки. Захист наполягає: в ніч, коли під автомобіль Шеремета підклали вибухівку, Кузьменко забирала з аеропорту сина та батьків. Ті приїхали з відпочинку за кордоном.

Під час свідчень мати Юлії Кузьменко заявила, що не пам’ятає, о котрій годині вони перетнули кордон. Раніше адвокат Владислав Добош озвучив, що підозрювана 19 липня 2016 року о 2:00 чекала на сім’ю в аеропорту "Бориспіль", а повернулися додому о 5:00,

– зауважують у поліції.

Втім, рідний син та батьки Кузьменко, за інформацією слідства, перетнули державний кордон України у період із 00:12 до 00:18.

"Зважаючи на отриманий в ході слідства трафік телефонних з’єднань абонентського номера підозрюваної, Кузьменко вже о 1:24 була вдома – на вулиці Урлівській", – додають правоохоронці.

Окрім того, сторона обвинувачення має сумніви щодо правдивості свідчень колишнього чоловіка Кузьменко – Дмитра.

Так, під час судового засідання у грудні 2019 року він засвідчив, що з вечора 18-го до 20 липня 2016 року підозрювана перебувала з ним вдома і він чітко знає, де і з ким вона проводила час. А вже під час судового засідання 3 лютого 2020 року чоловік сказав, що не знає, де та з ким була його дружина на відпочинку.



"Також сторона захисту Юлії Кузьменко заявляла, що підозрювана не мала тісних зв’язків із іншими членами групи, у тому числі з Андрієм Антоненком. Однак слідство встановило факти тісних стосунків між Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком, а також спростувало інформацію про те, що спілкуванням між ними обмежувалося темою ДТП за участі дружини та дитини Андрія Антоненка", – повідомляють у Нацполіції.

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У 2016 році зафіксовані 104 з’єднання між ними, з яких до дати вчинення злочину – 14 з’єднань.

Йдеться про 2 повідомлення та 12 дзвінків загальною тривалістю 40 хвилин.

Після 20 липня 2016 року таких з’єднань встановлено 90: 16 повідомлень та 74 дзвінки.

Окрім цього, впродовж 2016 року зафіксовані 252 повідомлення між ними у фейсбуці, серед них – 89 до вчинення злочину.

Таким чином під час розслідування окремі заяви адвокатів, свідків та підозрюваних спростовані,

– заявляють правоохоронці.

Кого підозрюють у вбивстві Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув через вибух його автомобіля 20 липня 2016 року в Києві. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".



У вбивстві журналіста Шеремета підозрюють подружжя добровольців Владислава та Інни Грищенків, дитячого хірурга й волонтерку Юлію Кузьменко, військового медика Яну Дугарь і музиканта та військового Андрія Антоненка.



Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета/ інфографіка 24 каналу