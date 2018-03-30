Дело "Снэк Экспорт": следствие отпустило Пробачая, защита продолжит доказывать фальсификации

Следователи СБУ в Сумской области не стали продлевать содержание под стражей бывшего менеджера ООО "Снэк Экспорт" Дениса Пробачая, которого они же обвиняют в финансировании терроризма.

30 марта следователь, понимая, что суд не продлит содержание Дениса Пробачая под стражей, выпустил его под личное обязательство.

Об этом сообщил адвокат Пробачая Роман Белуха.

"Понимая, что ни следователь, ни прокурор в этом сфабрикованном деле не сможет через суд доказать необходимость дальнейшего содержания Дениса Пробачая под стражей, его сегодня освободили под личные обязательства у следователя и отпустили домой", – отметил он.

По словам адвокатов, защита и дальше будет доказывать сфабрикованности дела и абсурдность обвинений в несуществующих преступлениях.

"С самого первого дня задержания Дениса по подозрению в несуществующем преступлении со стороны следствия и прокуратуры было просто невероятно огромное давление как на защиту, так и на самого Дениса. В связи с его отказом признаваться в том, в чем он не виноват, его дважды – формально по другим основаниям – сажали в карцер, пугали тем, что ему лучше признаться, потому что сядет надолго. Морально убеждали дать показания, угрожали и адвокатам ", – говорят адвокаты.

В то же время, адвокат считает это решение следствия большой процессуальной победой, поскольку Пробачай после его насильственного удержания более пяти месяцев в следственном изоляторе "имеет возможность увидеть свою семью, свою жену и своего маленького сына".

"Мы будем и дальше делать все предусмотренные законом шаги для доказательства абсурдности обвинений Дениса Пробачая в несуществующих преступлениях, которые ему рисует коррумпированное следствие", – добавил он.

Напомним, ранее ООО "Снэк Экспорт" заявляла о намерениях СБУ фабриковать новые обвинения против Пробачая, чтобы оставить его под стражей.

Судья Апелляционного суда Сумской области в своем определении об отдельном мнении от 23.02.2018 г.. Написал: "Мотивы ходатайства следователя о необходимости продолжения содержания под стражей Пробачая Д.Ю. свидетельствуют о низкой эффективности проведения досудебного следствия, поскольку следователь, с целью удерживать подозреваемого Пробачая Д.Ю. под стражей, фактически не проводил те следственные действия, необходимость проведения которых он указывал в своем ходатайстве ".