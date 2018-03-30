Справа "Снек Експорт": слідство відпустило Пробачая, захист продовжить доводити фальсифікації

Слідчі СБУ в Сумській області не стали продовжувати утримання під вартою колишнього менеджера ТОВ "Снек Експорт" Дениса Пробачая, якого вони ж звинувачують у фінансуванні тероризму.

30 березня слідчий, розуміючи, що суд не продовжить зміст Дениса Пробачая під вартою, випустив його під особисте зобов'язання.

Про це повідомив адвокат Пробачая Роман Білуха.

"Розуміючи, що ні слідчий, ні прокурор у цій сфабрикованій справі не зможуть через суд довести необхідність подальшого утримання Дениса Пробачая під вартою, його сьогодні звільнили під особисті зобов'язання у слідчого і відпустили додому", – зазначив він.

За словами адвокатів, захист і далі буде доводити сфабрикованість справи і абсурдність звинувачень у не існуючих злочинах.

"З самого першого дня затримання Дениса за підозрою в неіснуючому злочині з боку слідства і прокуратури було просто неймовірно величезний тиск як на захист, так і на самого Дениса. У зв'язку з його відмовою зізнаватися в тому, в чому він не винен, його двічі – формально з інших підстав – саджали в карцер, лякали тим, що йому краще зізнатися, тому що сяде надовго. Морально переконували надати свідчення, погрожували і адвокатам", – кажуть адвокати.

У той же час, адвокат вважає це рішення слідства великою процесуальною перемогою, оскільки Пробачай після його насильницького утримання більше п'яти місяців у слідчому ізоляторі "має можливість побачити свою сім'ю, свою дружину і свого маленького сина".

"Ми будемо і далі робити всі передбачені законом кроки для доказу абсурдності звинувачень Дениса Пробачая в неіснуючих злочинах, які йому малює корумповане слідство", – додав він.

Нагадаємо, раніше ТОВ "Снек-Експорт" заявляла про наміри СБУ фабрикувати нові звинувачення проти Пробачая, щоб залишити його під вартою.



Суддя Апеляційного суду Сумської області в своєму визначенні про окрему думку від 23.02.2018 р. написав: "Мотиви клопотання слідчого про необхідність продовження утримання під вартою Пробачая Д.Ю. свідчать про низьку ефективність проведення досудового слідства, оскільки слідчий, з метою утримувати підозрюваного Пробачая Д.Ю. під вартою, фактично не проводив ті слідчі дії, необхідність проведення яких він вказував у своєму клопотанні".