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      Дело Стерненко: почему активиста атакует окружение Медведчука

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      В прошлом, чтобы спасти свою жизнь и своей девушки, Сергей Стерненко смертельно ранил мужчину, который бросился на него с ножом. Его дело передают из одесской полиции в Киев, оттуда – в СБУ, потом вернулі в Нацполицию, а теперь снова хотят отдать в СБУ. И пока правоохранители играют в "пинг-понг", сам Стерненко стал объектом атаки окружения Медведчука.

      Сергей Стерненко не раз отмечал, что требует лишить каналы кума Путина лицензии, а его самого привлечь к уголовной ответственности.

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      Что известно о Сергее Стерненко?

      В прошлом году за свою гражданскую позицию Сергей Стерненко едва не поплатился жизнью – за 2018 год на него совершили три нападения. Его били, рубили, в него стреляли. Во время последнего нападения в Одессе в мае прошлого года – чтобы спасти свою жизнь, он убил человека. Сам выложил фото раненого нападающего в сеть, но потом удалил.

      Сергій Стерненко з дівчиною
      Сергей Стерненко с девушкой

      Дело Стерненко начала расследовать одесская полиция, но оттуда его забрали в главное управление в столице. Но вскоре тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у следствия есть информация о вероятной причастности самих рабочих Нацполиции к организации нападений на активиста.

      Кто такой Сергей Стерненко?Украинский общественный деятель, экс-член "Провода" и экс-глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017, псевдо "Берия"), активный участник Революции Достоинства, один из основателей "Народной люстрации". Стерненко постоянно критикует местную власть Одессы и борется против незаконных застроек в городе, а также против выступлений украинских звезд, гастролирующих в России.

      Несмотря на это перед самой отставкой Луценко снова вернул дело Стерненко полиции. Чему чрезвычайно обрадовались персонажи пророссийского эшелона в Украине, которые собственно и добивались этого через суд. Если правоохранители действительно каким-то образом были вовлечены в покушения на Стерненко, то тот может получить больше проблем, чем помощи от полиции.

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      Источники телеканала ZIK, который входит в орбиту Медведчука, утверждают, что подозрение Стерненко уже есть. Поэтому или журналисты получили информацию, которая не должна быть разглашена по закону ни при каких обстоятельствах, или это новая информационная атака на Стерненко, которого окружение Медведчука требует посадить за решетку.

      Пропагандистская машина последнюю неделю работает против Стерненко по полной. В медведчуковских СМИ обвиняют активиста в продаже наркотиков и похищении человека.


      Нападения на активистов / Инфографика 24 канала

      Убеждают, что СБУ не должна расследовать дела такого типа, зато забывают рассказать о возможной причастности полиции к нападениям на одесского активиста. Что будет с его делом – сейчас знает только прокуратура. На наш запрос ответа от нее за неделю мы до сих пор не получили.

      blog_ava
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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Сергей Стерненко Расследования Новости политики Медиа Виктор Медведчук Активисты
      Источник: 24 канал
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