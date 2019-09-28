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      Справа Стерненка: чому активіста атакує оточення Медведчука

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      Минулоріч, аби врятувати своє життя і своєї дівчини, Сергій Стерненко смертельно поранив чоловіка, який кинувся на нього з ножем. Його справу передають із одеської поліції до Києва, звідти – до СБУ, потім повернулася до Нацполіції, а тепер знову хочуть віддати в СБУ. І доки правоохоронці бавляться у "пінг-понг", сам Стерненко став об"єктом атаки оточення Медведчука.

      Сергій Стерненко не раз наголошував, що вимагає позбавити канали кума Путіна ліцензії, а його самого притягти до кримінальної відповідальності.

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      Що відомо про Сергія Стерненка?

      Минулого року за свою громадянську позицію Сергій Стерненко ледь не поплатився життям – за 2018 рік на нього скоїли три напади. Його били, рубали, в нього стріляли. Під час останнього нападу в Одесі – у травні минулого року – аби врятувати своє життя, він вбив людину. Сам виклав фото пораненого нападника в мережу, але потім видалив.

      Сергій Стерненко з дівчиною
      Сергій Стерненко з дівчиною

      Справу Стерненка почала розслідувати одеська поліція, але звідти її забрали у головне управління в столицю. Та невдовзі тодішній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у слідства є інформація про імовірну причетність самих робітників Нацполіції до організації нападів на активіста.

      Хто такий Сергій Стерненко?Український громадський діяч, ексчлен "Проводу" та ексочільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017, псевдо "Берія"), активний учасник Революції Гідності, один із засновників "Народної люстрації". Стерненко постійно критикує місцеву владу Одеси та бореться проти незаконних забудов у місті, а також проти виступів українських зірок, що гастролюють Росією.

      Попри це перед самою відставкою Луценко знову повернув справу Стерненка поліції. Чому надзвичайно зраділи персонажі проросійського ешелону в Україні, які власне і добивалися цього через суд. Якщо правоохоронці дійсно якимось чином були залучені до замаху на Стерненка, то той може отримати більше проблем, аніж допомоги від поліції.

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      Джерела телеканалу ZIK, який входить в орбіту Медведчука, стверджують, що підозра Стерненку вже є. Тож або журналісти отримали інформацію, яка не має бути розголошена за законом за жодних обставин, або це нова інформаційна атака на Стерненка, якого оточення Медведчука вимагає запроторити за грати.

      Пропагандистська машина останній тиждень працює проти Стерненка на повну. У медведчуківських ЗМІ звинувачують активіста у продажі наркотиків та викраденні людини.


      Напади на активістів / Інфографіка 24 каналу

      Переконують, що СБУ не має розслідувати справи такого типу, натомість забувають розповісти про можливу причетність поліції до нападів на одеського активіста. Що буде зі його справою – зараз знає лише прокуратура. На наш запит відповіді від неї за тиждень ми досі не отримали.

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини політики Новини України Кримінальні новини Сергій Стерненко Активісти Віктор Медведчук Медіа Розслідування
      Джерело: 24 канал
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