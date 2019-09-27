Під Офісом Президента розпочалася акція "Ніч на Банковій. Знову": що вимагають

Рівно через рік після масштабної акції небайдужі зібралися під будівлею Офісу Президента. Вони хочуть нагадати владі, що пам'ятають і вимагають покарання винуватців у побиттях активістів.

Кількасот українців зібралися на Банковій, аби вже новому президенту нагадати, що замовники жодного з нападів на активістів так і не були покарані.

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Рівно рік тому під Адміністрацію Президента прийшли небайдужі українці й започаткували велику кампанію "Хто замовив Катю Гандзюк?", яка тривала рік. Крім того, тоді був створений "Список Катерини Гандзюк" до якого входять 55 активістів, на яких напали протягом 2019 року.

Акція "Ніч на Банковій. Знову"/ Фото: Олег Богачук – "Цензор.Нет"

Активіст Сергій Стерненко також взяв участь в акції "Ніч на Банковій. Знову". На нього раніше теж був здійснений напад. Хлопець розповів, що у всіх випадках з нападами на активістів замовників не притягли до відповідальності через те, що немає політичної волі, або ж через блокування справ представниками правоохоронних органів.

Дивіться відео: Що відбувається на Банковій

Насправді матеріалів зібрано дуже багато, але чомусь підозри не підписуються. Справу щодо вбивства Катерини Гандзюк перекваліфікували за часів Юрія Луценка. В мене складається враження, що перед своїм уходом він зробив якийсь аукціон чи розпродаж кримінальних проваджень. І дійсно справу Гандзюк перекваліфікували з "умисного вбивства" на "заподіяння тяжких тілесних ушкоджень",

– заявив Сергій.

Він пояснив, що через зміну статті співучасникам загрожують менше покарання. На його думку, наразі відбувається повний саботаж справ щодо нападів на активістів. Водночас справу, яку розслідують чи не найбільше є справа Катерини Гандзюк. Він вбачає, що це пов'язано з тим, що її справа набула найбільшого розголосу як в Україні, так і у світі.

Дивіться відео 24 каналу про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк