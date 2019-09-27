22:21
27 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіпедія за два мільярди. У Росії взялися за "маму"
      Вєсті Кремля
      21:46, сьогодні
      Вєсті.UA: Що Богдан робив у Росії. Пендель від Мендель
      Вєсті.UA
      20:34, сьогодні
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Під Офісом Президента розпочалася акція "Ніч на Банковій. Знову": що вимагають

      311 Читать новость на русском
      Акція "Ніч на Банковій. Знову"
      Акція "Ніч на Банковій. Знову" / censor.net.ua

      Рівно через рік після масштабної акції небайдужі зібралися під будівлею Офісу Президента. Вони хочуть нагадати владі, що пам'ятають і вимагають покарання винуватців у побиттях активістів.

      Кількасот українців зібралися на Банковій, аби вже новому президенту нагадати, що замовники жодного з нападів на активістів так і не були покарані. 

      Читайте також: Як кандидат у губернатори Одеси Болдін "відмазував" від СІЗО підозрюваного у вбивстві Гандзюк

      Рівно рік тому під Адміністрацію Президента прийшли небайдужі українці й започаткували велику кампанію "Хто замовив Катю Гандзюк?", яка тривала рік. Крім того, тоді був створений "Список Катерини Гандзюк" до якого входять 55 активістів, на яких напали протягом 2019 року.

      Акція "Ніч на Банковій. Знову"/ Фото: Олег Богачук – "Цензор.Нет"

      Активіст Сергій Стерненко також взяв участь в акції "Ніч на Банковій. Знову". На нього раніше теж був здійснений напад. Хлопець розповів, що у всіх випадках з нападами на активістів замовників не притягли до відповідальності через те, що немає політичної волі, або ж через блокування справ представниками правоохоронних органів. 

      Дивіться відео: Що відбувається на Банковій

       

      Насправді матеріалів зібрано дуже багато, але чомусь підозри не підписуються. Справу щодо вбивства Катерини Гандзюк перекваліфікували за часів Юрія Луценка. В мене складається враження, що перед своїм уходом він зробив якийсь аукціон чи розпродаж кримінальних проваджень. І дійсно справу Гандзюк перекваліфікували з "умисного вбивства" на "заподіяння тяжких тілесних ушкоджень",
      – заявив Сергій.

      Він пояснив, що через зміну статті співучасникам загрожують менше покарання. На його думку, наразі відбувається повний саботаж справ щодо нападів на активістів. Водночас справу, яку розслідують чи не найбільше є справа Катерини Гандзюк. Він вбачає, що це пов'язано з тим, що її справа набула найбільшого розголосу як в Україні, так і у світі.

      Дивіться відео 24 каналу про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк

       

      blog_ava
      Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
      сьогодні
      15331
      Теги: Новини України Скандал Протести Офіс Президента Активісти Справа Катерини Гандзюк
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 187
      Український скандал розколов США: чим це обернеться і що тепер чекає на Трампа
      сьогодні , 21:02 Український скандал розколов США: чим це обернеться і що тепер чекає на Трампа
      Світлана Попова 711
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      356
      Російська культура – наш основний ворог, – інтерв'ю з Андрієм Любкою
      сьогодні , 20:02 Російська культура – наш основний ворог, – інтерв'ю з Андрієм Любкою
      Ірина Юрковська 704
      Про Фірташа, відставку та незаконні забудови: ексклюзивне інтерв'ю з Кличком
      сьогодні , 19:30 Про Фірташа, відставку та незаконні забудови: ексклюзивне інтерв'ю з Кличком
      329
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук