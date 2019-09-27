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      Под Офисом Президента началась акция "Ночь на Банковой. Опять": чего требуют

      11 Читати новину українською
      Акция "Ночь на Банковой. Опять"
      Акция "Ночь на Банковой. Опять" / censor.net.ua

      Ровно через год после масштабной акции неравнодушные собрались под зданием Офиса Президента. Они хотят напомнить власти, что помнят и требуют наказания виновников в избиениях активистов.

      Несколько украинцев собрались на Банковой, чтобы уже новому президенту напомнить, что заказчики одного из нападений на активистов так и не были наказаны.

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      Ровно год назад под Администрацию Президента пришли неравнодушные украинцы и начали большую кампанию "Кто заказал Катю Гандзюк?", которая длилась год. Кроме того, тогда был создан "Список Екатерины Гандзюк" в который входят 55 активистов, на которых напали в течение 2019 года.

      Акция "Ночь на Банковой. Опять" / Фото: Олег Богачук – "Цензор.Нет"

      Активист Сергей Стерненко также принял участие в акции "Ночь на Банковой. Опять". На него раньше тоже было совершено нападение. Парень рассказал, что во всех случаях с нападениями на активистов заказчиков не привлекли к ответственности за то, что нет политической воли, или же из-за блокирования дел представителями правоохранительных органов.

      Смотрите видео: Что происходит на Банковой

       

      На самом деле материалов собрано очень много, но почему-то подозрения не подписываются. Дело об убийстве Екатерины Гандзюк переквалифицировали во времена Юрия Луценко. У меня создается впечатление, что перед своим уходом он сделал какой-то аукцион или распродажу уголовных производств. И действительно дело Гандзюк переквалифицировали с "умышленного убийства" на "причинение тяжких телесных повреждений",
      – заявил Сергей.

      Он пояснил, что из-за изменения статьи соучастникам угрожает меньшее наказание. По его мнению, сейчас происходит полный саботаж дел относительно нападений на активистов. В то же время делом, которое расследуют чуть ли не больше всего, является дело Екатерины Гандзюк. Он видит, что это связано с тем, что ее дело получило наибольшую огласку как в Украине, так и в мире.

      Смотрите видео 24 канала о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк

       

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      Теги: Новости Украины Активисты Офіс Президента Протесты Скандал Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 канал
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