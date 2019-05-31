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      Дело Труба: как соцсети отреагировали на кадровый скандал в ГБР

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      Дело Труба: как соцсети отреагировали на кадровый скандал в ГБР
      Дело Труба: как соцсети отреагировали на кадровый скандал в ГБР / Vchasnoua.com

      Кадровый скандал в Государственном бюро расследований (ГБР) продолжает набирать обороты. Напомнить о нем в очередной раз решили народные депутаты, которые на специальных слушаниях в комитете Верховной Рады Украины по вопросам законодательной деятельности поставили вопрос директору ГБР Роману Трубе о неоднозначных увольнениях 4 руководителей структурных подразделений ГБР.

      Труба уволил всех 4 руководителей без согласования со своими заместителями – непосредственными руководителями уволенных. На все обвинения в свой адрес Труба ответил, что эти 4 руководителя не прошли испытательный срок. Так, под увольнение попали директор территориального управления ГБР в Полтаве Владимир Тимошков, руководитель второго управления организации досудебных расследований Александра Тур, руководитель финансового управления Денис Луцик и руководитель управления обеспечения деятельности ГБР Василий Титарчук.

      Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко сразу отреагировала в социальных сетях на ситуацию, которая сложилась, и призвала других руководителей органа действовать согласно Закону и правам граждан.

      Вскоре реакция на события в ГБР пошла и от других пользователей соцсети.

      Политолог Сергей Быков также напомнил, что один из уволенных Владимир Тимошко – человек, который 1,5 года отслужила в зоне Антитеррористической операции (АТО), он был старшим следственной группы, которая расследовала действия незаконных вооруженных формирований и имеет серьезный опыт работы в правоохранительных органах. Однако, по мнению директора ГБР Романа Трубы, он не сумел пройти испытательный срок в Госбюро.

       

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      Теги: Новости Украины Роман Труба Государственное бюро расследований
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