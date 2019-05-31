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      Справа Труба: як соцмережі відреагували на кадровий скандал у ДБР

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      Справа Труба: як соцмережі відреагували на кадровий скандал у ДБР
      Справа Труба: як соцмережі відреагували на кадровий скандал у ДБР / Vchasnoua.com

      Кадровий скандал у Державному бюро розслідувань (ДБР) продовжує набирати обертів. Нагадати про нього вкотре вирішили народні депутати, які на спеціальних слуханнях у комітеті Верховної Ради України з питань законодавчої діяльності поставили запитання директору ДБР Роману Трубі про неоднозначні звільнення 4 керівників структурних підрозділів ДБР.

      Труба звільнив всіх 4 керівників без узгодження зі своїми заступниками – безпосередніми керівниками звільнених. На всі обвинувачення на свою адресу Труба відповів, що ці 4 керівники не пройшли випробувальний термін. Так, під звільнення потрапили директор територіального управління ДБР у Полтаві Володимир Тимошко, керівник другого управління організації досудових розслідувань Олександра Тур, керівник фінансового управління Денис Луцик та керівник управління забезпечення діяльності ДБР Василь Титарчук.

      Перший заступник директора ДБР Ольга Варченко відразу відреагувала в соціальних мережах на ситуацію, що склалася, і закликала інших керівників органу діяти відповідно до Закону та прав громадян.

      Незабаром реакція на події у ДБР пішла й від інших користувачів соцмережі.

      Політолог Сергій Биков також нагадав, що один зі звільнених Володимир Тимошко – людина, яка 1,5 роки відслужила в зоні Антитерористичної операції (АТО), він був старшим слідчої групи, яка розслідувала дії незаконних збройних формувань і має серйозний досвід роботи у правоохоронних органах. Однак, як на думку директора ДБР Романа Труби, він не зумів пройти випробувальний термін у Держбюро.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Роман Труба
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