Дело Украина против России: Международный Суд ООН начинает слушания

В Международном суде ООН в Гааге с 3 июня начинаются слушания по иску Украина против России в деле о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Дело Украина передала на рассмотрение суда еще в начале 2017 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

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3 июня в 10:00 Суд начнет рассмотрение возражений со стороны РФ о наличии у Суда компетенции на рассмотрение украинского крупного иска. Россия сделала все возможное, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу.

Рассмотрение дела по существу – это детальное исследование всех доказательств, экспертных мнений и показаний свидетелей, которые Украина предоставила Суду на 17 500 страницах еще год назад,

– отметила Елена Зеркаль.

Также она добавила, что украинская сторона готова к новой порции российской пропаганды и манипуляций. Зеркаль подчеркнула, что Украина провела плодотворную подготовку и имеет все, чтобы убедить Суд в необходимости продолжить рассмотрение дела.