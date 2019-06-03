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      Дело Украина против России: Международный Суд ООН начинает слушания

      98 Читати новину українською
      Международный суд ООН
      Международный суд ООН / expres.ua

      В Международном суде ООН в Гааге с 3 июня начинаются слушания по иску Украина против России в деле о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

      Дело Украина передала на рассмотрение суда еще в начале 2017 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

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      3 июня в 10:00 Суд начнет рассмотрение возражений со стороны РФ о наличии у Суда компетенции на рассмотрение украинского крупного иска. Россия сделала все возможное, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу.

      Рассмотрение дела по существу – это детальное исследование всех доказательств, экспертных мнений и показаний свидетелей, которые Украина предоставила Суду на 17 500 страницах еще год назад,
      отметила Елена Зеркаль.

      Также она добавила, что украинская сторона готова к новой порции российской пропаганды и манипуляций. Зеркаль подчеркнула, что Украина провела плодотворную подготовку и имеет все, чтобы убедить Суд в необходимости продолжить рассмотрение дела.

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Суд Украина – Россия Украина – Россия Судьи ООН
      Источник: 24 канал
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