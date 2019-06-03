Справа України проти Росії: Міжнародний Суд ООН розпочинає слухання

У Міжнародному Суді ООН в Гаазі з 3 червня розпочинаються слухання щодо позову України проти Росії у справі про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Справу Україна передала на розгляд Суду ще на початку 2017 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

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3 червня о 10:00 Суд розпочне розгляд заперечень з боку РФ щодо наявності у Суду компетенції на розгляд українського великого позову. Росія зробила все можливе, аби затягнути розгляд справи по суті.

Розгляд справи по суті – це детальне дослідження всіх доказів, експертних думок та показів свідків, які Україна надала Суду на 17 500 сторінках ще рік тому,

– зазначила Олена Зеркаль.

Також вона додала, що українська сторона готова до нової порції російської пропаганди та маніпуляцій. Зеркаль наголосила, що Україна провела плідну підготовку та має все, щоб переконати Суд у необхідності продовжити розгляд справи.