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      Справа України проти Росії: Міжнародний Суд ООН розпочинає слухання

      486 Читать новость на русском
      Міжнародний суд ООН
      Міжнародний суд ООН / expres.ua

      У Міжнародному Суді ООН в Гаазі з 3 червня розпочинаються слухання щодо позову України проти Росії у справі про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

      Справу Україна передала на розгляд Суду ще на початку 2017 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

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      3 червня о 10:00 Суд розпочне розгляд заперечень з боку РФ щодо наявності у Суду компетенції на розгляд українського великого позову. Росія зробила все можливе, аби затягнути розгляд справи по суті.

      Розгляд справи по суті – це детальне дослідження всіх доказів, експертних думок та показів свідків, які Україна надала Суду на 17 500 сторінках ще рік тому,
      – зазначила Олена Зеркаль.

      Також вона додала, що українська сторона готова до нової порції російської пропаганди та маніпуляцій. Зеркаль наголосила, що Україна провела плідну підготовку та має все, щоб переконати Суд у необхідності продовжити розгляд справи.

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики ООН Судді Суд Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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