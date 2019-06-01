МЗС звернулося до міжнародних партнерів "з проханням та вимогою" тиснути на Росію
Росія повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських військовополонених моряків. Для забезпечення цього Міністерство закордонних справ України звернулося до країн-партнерів з проханням і вимогою тиснути на Росію.
Про це на у своєму Twitter повідомив керівник українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін.
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Він розповів, що у суботу, 1 червня МЗС України надіслало звернення "до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів". У зверненні міститься "прохання і вимога тиснути на РФ". Адже Росія повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі.
Про яке рішення трибуналу мовиться?
25 травня Міжнародний трибунал з морського права у німецькому Гамбурзі задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити українські військово-морські кораблі та 24 моряки з їхніх екіпажів.
Однак у Росії заявили, що цього виконувати не збираються, бо, мовляв, трибунал не має юрисдикції для розв'язання конфлікту України та Росії в Азовському морі
Що трапилося в Азовському морі? 25 листопада 2018 року українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Однак російське судно протаранило український буксир та пошкодило його.
При виході з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблі біля Керченської протоки. Усіх українців, що були на кораблях, захопили в полон і звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі.
29 листопада 2018 їх вивезли до Москви. Зараз 24 українських моряки під арештом, а термін досудового слідства росіяни продовжили до серпня 2019 року.