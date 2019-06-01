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      МЗС звернулося до міжнародних партнерів "з проханням та вимогою" тиснути на Росію

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      Павло Клімкін, міністр закордонних справ України
      Павло Клімкін, міністр закордонних справ України / 24 канал

      Росія повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських військовополонених моряків. Для забезпечення цього Міністерство закордонних справ України звернулося до країн-партнерів з проханням і вимогою тиснути на Росію.

      Про це на у своєму Twitter повідомив керівник українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін.

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      Він розповів, що у суботу, 1 червня МЗС України надіслало звернення "до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів". У зверненні міститься "прохання і вимога тиснути на РФ". Адже Росія повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі.

      Про яке рішення трибуналу мовиться?

      25 травня Міжнародний трибунал з морського права у німецькому Гамбурзі задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити українські військово-морські кораблі та 24 моряки з їхніх екіпажів.

      Однак у Росії заявили, що цього виконувати не збираються, бо, мовляв, трибунал не має юрисдикції для розв'язання конфлікту України та Росії в Азовському морі

      Що трапилося в Азовському морі? 25 листопада 2018 року українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Однак російське судно протаранило український буксир та пошкодило його.

      При виході з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблі біля Керченської протоки. Усіх українців, що були на кораблях, захопили в полон і звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі.

      29 листопада 2018 їх вивезли до Москви. Зараз 24 українських моряки під арештом, а термін досудового слідства росіяни продовжили до серпня 2019 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ МЗС України Павло Клімкін Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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