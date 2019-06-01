У Мінську відновлять переговори ТКГ, – Клімкін

Переговори тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі мають поновити в Мінську 5 червня.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив, що Володимир Зеленський має наступного тижня запропонувати нову групу переговірників від України в мінській тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі.

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Клмкін додав, що у групі переговірників будуть "деякі знайомі обличчя, а деякі, можливо, нові".

16 травня 2019 року перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що подала у відставку з посади уповноваженого президента України з мирного врегулювання і представника в гуманітарній підгрупі на мінських переговорах. Окрім того, 19 травня Євген Марчук повідомив про припинення своєї діяльності у Мінському процесі.

У чому полягають мінські угоди?Ці угоди – комплекс заходів, узгоджений на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки".



Угоду підписали для деескалації збройного конфлікту на Донбасі. Мінські угоди передбачають негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей, відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані задля створення зони безпеки, а також – моніторинг ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.