В Минске возобновят переговоры ТКГ, – Климкин
Переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе должны возобновить в Минске 5 июня.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Радио НВ" заявил, что Владимир Зеленский должен на следующей неделе предложить новую группу переговорщиков от Украины в минской трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.
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Климкин добавил, что в группе переговорщиков будут "некоторые знакомые лица, а некоторые, возможно, новые".
16 мая 2019 года первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что подала в отставку с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя в гуманитарной подгруппе на минских переговорах. Кроме того, 19 мая Евгений Марчук сообщил о прекращении своей деятельности в Минском процессе.
В чем заключаются минские соглашения? Эти соглашения – комплекс мероприятий, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки".
Соглашение подписали для деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе. Минские соглашения предусматривают немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности, а также мониторинг ОБСЕ режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.
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