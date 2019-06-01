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      МИД обратился к международным партнерам "с просьбой и требованием" давить на Россию

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      МИД обратился к международным партнерам "с просьбой и требованием" давить на Россию

      Россия должна выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву относительно освобождения украинских военнопленных моряков. Для обеспечения этого Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-партнерам с просьбой и требованием давить на Россию.

      Об этом на в своем Twitter сообщил руководитель украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

      Читайте также: В Минске возобновят переговоры ТКГ, – Климкин

      Он рассказал, что в субботу, 1 июня МИД Украины направило обращение "ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров". В обращении содержится "просьба и требование давить на РФ". Ведь Россия должна выполнить решение Международного трибунала в Гамбурге.

      О каком решении трибунала говорится?

      25 мая Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно освободить украинские военно-морские корабли и 24 моряка из их экипажей.

      Однако в России заявили, что этого делать не собираются, мол, суд не имеет юрисдикции для разрешения конфликта Украины и России в Азовском море

      Что случилось в Азовском море?​
      25 ноября 2018 года украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако российское судно протаранило украинский буксир и повредило его.

      При выходе из Керченского пролива российские суда обстреляли и захватили украинские корабли у Керченского пролива. Всех украинцев, находившихся на кораблях, захватили в плен и обвинили в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Черном море.

      29 ноября 2018 года их вывезли в Москву. Сейчас 24 украинских моряка под арестом, а срок досудебного следствия россияне продолжили до августа 2019 года.

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      Теги: Новости Украины Павел Климкин МИД Украины Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Новости политики Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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