В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект. Он должен решить вопрос с пробелом, который сейчас находится в законе о мобилизации, пишет 24 Канал.
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Дело в том, что после объявления общей мобилизации многие мужчины с инвалидностью добровольно ушли защищать Украину от захватчиков, однако сейчас состояние их здоровья значительно ухудшилось. Несмотря на это военнослужащие не имеют права на демобилизацию.
Следовательно, в украинском законодательстве есть пробел, поскольку лицам с инвалидностью I, II и III групп предоставлено право вообще не быть призванными на военную службу при мобилизации по статье 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.
Что предлагает СоветПо действующим законам граждане с инвалидностью могут быть уволены только на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности с исключением из учета, но такого критерия как "инвалидность" нет. В специальный документ – так называемый расклад болезней – включены только те болезни, которые могут быть причиной инвалидности, но по большинству из них в военное время человек пригоден для службы. Поэтому данную норму фактически предлагается дополнить уточнением, что во время военного положения наличие инвалидности I или II группы является достаточным самостоятельным основанием, но при условии, что защитник не желает остаться в строю. То есть принудительно никого выгонять из службы не будут.
Авторы в пояснительной записке к законопроекту отметили, что Генштаб с одобрением комментирует подобные изменения в закон.
Законопроектом предлагается внести изменения в пункт Б части 4 статьи 26 Закона, а именно добавить право на увольнение со службы для лиц с инвалидностью.
По предложению авторов она будет звучать так: "по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или при наличии инвалидности I или II группы, если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу".
Кто имеет право на увольнение с военной службы
Военнослужащие во время военного или особого положения имеют право уволиться со службы на основании пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе:
а) по возрасту – в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;
б) по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-лекарственной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;
в) в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;
г) по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу):
- в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или почек IV степени, ребёнка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующее государственная политика в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;
- в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;
- в связи с наличием жены (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;
- в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;
- в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;
- в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
- военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;
- военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
- один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- пребывания на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.