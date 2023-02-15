В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект. Он должен решить вопрос с пробелом, который сейчас находится в законе о мобилизации, пишет 24 Канал.

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Дело в том, что после объявления общей мобилизации многие мужчины с инвалидностью добровольно ушли защищать Украину от захватчиков, однако сейчас состояние их здоровья значительно ухудшилось. Несмотря на это военнослужащие не имеют права на демобилизацию.

Важно! Законопроект 8412 от 02.02.2023 предусматривает изменения в статьи 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе и предоставить право уволиться с военной службы лицам с инвалидностью II группы. Они имеют право на отсрочку, но не на увольнение со службы.

Следовательно, в украинском законодательстве есть пробел, поскольку лицам с инвалидностью I, II и III групп предоставлено право вообще не быть призванными на военную службу при мобилизации по статье 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Что предлагает Совет По действующим законам граждане с инвалидностью могут быть уволены только на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности с исключением из учета, но такого критерия как "инвалидность" нет. В специальный документ – так называемый расклад болезней – включены только те болезни, которые могут быть причиной инвалидности, но по большинству из них в военное время человек пригоден для службы. Поэтому данную норму фактически предлагается дополнить уточнением, что во время военного положения наличие инвалидности I или II группы является достаточным самостоятельным основанием, но при условии, что защитник не желает остаться в строю. То есть принудительно никого выгонять из службы не будут.

Авторы в пояснительной записке к законопроекту отметили, что Генштаб с одобрением комментирует подобные изменения в закон.

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт Б части 4 статьи 26 Закона, а именно добавить право на увольнение со службы для лиц с инвалидностью.

По предложению авторов она будет звучать так: "по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или при наличии инвалидности I или II группы, если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу".

Кто имеет право на увольнение с военной службы

Военнослужащие во время военного или особого положения имеют право уволиться со службы на основании пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе:

а) по возрасту – в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-лекарственной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

в) в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

г) по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу):