Об этом сообщает Associated Press.

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Сколько мест в Палате представителей получили демократы?

На данный момент демократы получили 258 мест в Палате представителей США – на четыре больше, чем 254, которые партия завоевала в 1992 году. Результат в воскресенье окончательно определился после победы демократа Чака Габбарда над республиканкой Вирджинией Фокс в Северной Каролине.

Результаты еще четырех избирательных гонок остаются неопределенными – по одному в Миннесоте и Теннесси и два в Луизиане, где в декабре состоится второй тур. У республиканцев на данный момент не менее 173 мест.

В Палате представителей, насчитывающей 435 членов, демократы получат значительный перевес голосов, что позволит новому руководству партии более уверенно продвигать законодательные инициативы. Новый Конгресс начнет работу в январе.

Что демократы планируют делать после победы?

Демократы готовят программу действий на первые 100 дней, сосредоточенную, в частности, на проблеме высокой стоимости жизни. Партия планирует добиваться отмены сокращений финансирования Medicaid и восстановления налоговых льгот в соответствии с Законом о доступной медицинской помощи, срок действия которых истек.

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Кроме того, демократы обещают активнее использовать полномочия Конгресса для контроля над администрацией Трампа. Они планируют проводить расследования, в частности о том, что президент США и его семья обогащались после возвращения Трампа в Белый дом.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, который может стать новым спикером, также не исключил возможности третьей попытки объявить Трампу импичмент.

В Белом доме уже предупредили демократов о запланированных расследованиях деятельности администрации. Там заявили, что такие действия могут представлять собой "откровенную преступность".

Почему победа демократов стала исторической?

Результат демократов стал лучшим со времен первого избрания Билла Клинтона президентом в 1992 году, когда партия получила 258 мест в Палате представителей. Во время победы Барака Обамы в 2008 году демократы получили 257 мандатов.

В то же время партия не достигла рекордных показателей времен Франклина Делано Рузвельта, когда ее представительство в нижней палате Конгресса превышало 300 мест.

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По оценке AP, масштаб победы демократов отражает недовольство избирателей высокими ценами, войной с Ираном и опасениями по поводу коррупции. Партия получила поддержку как в традиционно республиканских штатах, так и на Среднем Западе и Восточном побережье.

Напомним, после победы на выборах демократы также получили контроль над Сенатом США. Как новый состав Конгресса может повлиять на решения Дональда Трампа в отношении России и изменить американскую политику в отношении Москвы – ранее 24 Канал рассказывал о возможностях законодателей усилить давление на президента.