Про це повідомляє Associated Press.

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Скільки місць у Палаті представників здобули демократи?

Наразі демократи отримали 258 місць у Палаті представників США – на чотири більше, ніж 254, які партія здобула у 1992 році. Результат у неділю закріпився після перемоги демократа Чака Габбарда над республіканкою Вірджинією Фокс у Північній Кароліні.

Результати ще чотирьох виборчих перегонів залишаються невизначеними – по одному в Міннесоті та Теннессі й два в Луїзіані, де у грудні відбудеться другий тур. Республіканці наразі мають щонайменше 173 місця.

У Палаті представників, яка налічує 435 членів, демократи отримають значний запас голосів, що дасть змогу новому керівництву партії впевненіше просувати законодавчі ініціативи. Новий Конгрес розпочне роботу в січні.

Що демократи планують робити після перемоги?

Демократи готують програму дій на перші 100 днів, зосереджену, зокрема, на проблемі високої вартості життя. Партія планує домагатися скасування скорочень фінансування Medicaid та відновлення податкових пільг за Законом про доступну медичну допомогу, термін дії яких завершився.

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Крім того, демократи обіцяють активніше використовувати повноваження Конгресу для контролю над адміністрацією Трампа. Вони планують проводити розслідування, зокрема щодо того, як президент США та його родина збагачувалися після повернення Трампа до Білого дому.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс, який може стати новим спікером, також не виключив можливості третьої спроби оголосити Трампу імпічмент.

У Білому домі вже попередили демократів щодо запланованих розслідувань діяльності адміністрації. Там заявили, що такі дії можуть становити "відверту злочинність".

Чому перемога демократів стала історичною?

Результат демократів став найбільшим із часів першого обрання Білла Клінтона президентом у 1992 році, коли партія отримала 258 місць у Палаті представників. Під час перемоги Барака Обами у 2008 році демократи здобули 257 мандатів.

Водночас партія не досягла рекордних показників часів Франкліна Делано Рузвельта, коли її представництво в нижній палаті Конгресу перевищувало 300 місць.

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За оцінкою AP, масштаб перемоги демократів відображає невдоволення виборців високими цінами, війною з Іраном та побоюваннями щодо корупції. Партія отримала підтримку як у традиційно республіканських штатах, так і на Середньому Заході та Східному узбережжі.

Нагадаємо, після перемоги на виборах демократи також отримали контроль над Сенатом США. Як новий склад Конгресу може вплинути на рішення Дональда Трампа щодо Росії та змінити американську політику щодо Москви – раніше 24 Канал розповідав про можливості законодавців посилити тиск на президента.