Демократы заподозрили Фирташа в финансировании Трампа

Группа демократов в Конгрессе США намерены проверить причастность украинского олигарха Дмитрия Фирташа к финансированию партнеров личного адвоката Трампа – Руди Джулиани.

Сейчас партнеров Джулиани – Льва Парнаса и Игоря Фрумана – обвиняют в том, что они делали незаконные пожертвования, адресованные компаниям Дональда Трампа и других республиканцев, сообщает издание Politico.

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Украинский олигарх попал под еще большее внимание проверок из-за подозрения, что именно он может быть источником сомнительного богатства американских бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

Интерес к Фирташу и его роли растет... Его связи с Владимиром Путиным и Россией также нужно исследовать. Многие конгрессмены об этом точно говорят,

– сказал член комитета Палаты представителей Джеми Раскин.

Обвинения против двух бизнесменов украинского происхождения Парнаса и Фрумана были выдвинуты в начале октября. Во время проведения слушаний в суде они отрицали свою вину. Однако, пока истинный источник их финансов так и не установлено.

Известно, что они пожертвовали 325 тысяч долларов фонду компании Трампа. Эти деньги, а также вклад в виде 15 тысяч долларов в адрес фонда Генерального прокурора Западной Вирджинии Патрика Морриси были направлены от имени компании по экспорту природного газа. Парнас и Фруман выступают ее учредителями, но она не ведет никаких деловых отношений.

Что известно о Дмитрии Фирташе?Украинский олигарх, ожидающий решения об экстрадиции в Америку, где против него выдвинуто уголовное обвинение как против руководителя организованной преступной группировки.



В США против Фирташа открыто дело о подкупе.

