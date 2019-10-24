Демократи запідозрили Фірташа у фінансуванні Трампа

Група демократів у Конгресі США мають намір перевірити причетність українського олігарха Дмитра Фірташа до фінансування партнерів особистого адвоката Трампа – Руді Джуліані.

Зараз партнерів Джуліані – Лева Парнаса та Ігоря Фрумана – звинувачують у тому, що вони робили незаконні пожертви адресовані кампаніям Дональда Трампа й інших республіканців, повідомляє видання Politico.

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Український олігарх потрапив під ще більшу увагу перевірок через підозру, що саме він може бути джерелом сумнівного багатства американських бізнесменів Лева Парнаса й Ігоря Фрумана.

Інтерес до Фірташа і його ролі зростає... Його зв'язки з Володимиром Путіним і Росією також потрібно дослідити. Багато конгресменів про це точно говорять,

– сказав член комітету Палати представників Джемі Раскін.

Обвинувачення проти двох бізнесменів українського походження Парнаса й Фрумана були висунуті на початку жовтня. Під час проведення слухань у суді вони заперечували свою вину. Однак, наразі дійсне джерело їхніх фінансів так і не встановлено.

Відомо, що вони пожертвували 325 тисяч доларів фонду кампанії Трампа. Ці гроші, а також внесок у вигляді 15 тисяч доларів на адресу фонду Генерального прокурора Західної Вірджинії Патріка Моррісі, були направлені від імені компанії з експорту природного газу. Парнас і Фруман виступають її засновниками, але вона не веде жодних ділових відносин.

Що відомо про Дмитра Фірташа?Український олігарх, який очікує на рішення про екстрадицію до Америки, де проти нього висунуто кримінальне обвинувачення, як проти керівника організованого злочинного угрупування.



У США проти Фірташа відкрито справу про підкуп.

