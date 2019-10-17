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      Метою може стати Льовочкін: ЗМІ розповіли про слідство над Фруманом і Парнасом у США

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      Сергій Льовочкін
      Сергій Льовочкін / znaj.ua

      Пошуки компромату прихильників Дмитра Фірташа проти демократа Джо Байдена можуть привести до того, що США передадуть докази корупції соратника Дональда Трампа Пола Манафорта і зв'язків республіканців з режимом Януковича.

      Головним свідком у цьому процесі може стати Сергій Льовочкін, пише видання "Известия".

      На думку журналістів, арешт в США бізнесменів з українським корінням Ігор Фруман і Лев Парнас є знаряддям помсти демократів за спробу адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані нейтралізувати Байдена на виборах-2020 за допомогою компромату. Син кандидата Хантер Байден входить до складу ради директорів однієї з найбільших українських приватних компаній з видобутку газу "Бурісма".

      Адвокат Трампа в інтерв'ю американським ЗМІ підтвердив, що Фруман і Парнас допомагали йому отримати докази про діяльність сім'ї Байденів в Україні.

      Однак Парнас і Фруман повелися необачно, заявивши для Федеральної виборчої системи неправдиву інформацію, що перераховані виборчому комітету America First Action $ 325 тисяч, отримані від діяльності їх спільної компанії Global Energy Producers. Журналістам стало відомо, що Фруман їх отримав від третьої сторони, а Global Energy Producers не вела ніякої фінансової діяльності. Це може обернутися новим звинуваченням на адресу бізнесмена.

      Також Фруман і Парнас через комітет для спонсорування кампанії Трампа передавали значні суми конгресмену-республіканцеві Піту Сешнсу. Його Фруман і Парнас на прохання українського чиновника закликали допомогти у відправці у відставку посла США в Україні Марі Йованович. Американські ЗМІ затверджувати, що таке прохання озвучив Юрій Луценко.

      Третій епізод стосується отримання 1 млн доларів США від російського бізнесмена з метою набуття ліцензії для торгівлі рекреаційною марихуаною в штаті Техас. Також зафіксовані й інші дрібні порушення законодавства з боку Фрумана і Парнаса.

      Журналісти вважають, що Ігор Фруман і Лев Парнас можуть піти на угоду зі слідством, а третьою стороною угоди може стати Дмитро Фірташ, який очікує екстрадицію з Австрії в США. Він може бути цікавий США, як інформатор про діяльність Льовочкіна і Партії регіонів з політконсультантом Трампа Полом Манафортом. Його раніше засудили до 7,5 років позбавлення волі, за несплату податків з $16,4 млн, які він отримав в Україні від режиму Януковича. У ЗМІ вважають, що саме Сергій Льовочкін колишній глава Адміністрації президента України оплачував послуги Манафорта.

      Таким чином, представники Демократичної партії США і кандидат в президенти Джо Байден сам може отримати в Україні важіль тиску на чинного главу Білого дому.

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      Теги: Новини України Новини політики Сергій Льовочкін Дмитро Фірташ Джозеф Байден Гроші
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