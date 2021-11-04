Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале сказал политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что риски отставки для Шмыгаля могут возникнуть в 2022 году.
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"Здесь тоже специфическая закономерность. Когда говорят о каком-то премьере, что он слаб и долго не протянет, что через несколько месяцев или год его уволят, но человек держится. Такая история была с Гройсманом. Каждый год предсказывали, но он продержался более 3 лет. Он по сроку пребывания в должности второй после Азарова", – рассказал Фесенко.
Шмыгаль в нынешних условиях демонстрирует чудеса политического выживания. Как минимум, до конца 2021 года он точно продержится, но риски этой зимы будут и для него достаточно серьезные,
– добавил он.
Кадровые изменения в правительстве: кратко
- Министр обороны Андрей Таран 2 ноября написал заявление об отставке. Верховная Рада 3 ноября проголосовала за его увольнение.
- Вместо Тарана возглавить Минобороны может Алексей Резников, который до недавнего времени был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. За его освобождение проголосовали 329 нардепов.
- Министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий может стать Ирина Верещук. Она заявила, что получила предложение лично от Владимира Зеленкого и восприняла его как приказ.
- Верховная Рада отправила в отставку с поста первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко. Впоследствии у него состоялись обыски.
- Должность потерял и вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
- Романа Абрамовского, который занимал пост министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины с июня 2020 года, тоже отправили в отставку.