"Демоны" национализма, которые вызвали Первую мировую, снова становятся сильными, – Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от опасности национализма, которая привела к Первой мировой и спровоцировала миллионы смертей.
Об этом президент Франции заявил во время выступления в Париже на торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
Читайте также: Несправедливо, чтобы безопасность Европы обеспечивали США: Макрон ответил Трампову
По его словам, националистические движения, которые сейчас возрождаются в Европе все с новой силой, являются не синонимом, а "предательством патриотизма".
Говоря "Наши интересы прежде всего, пусть там что угодно происходит с другими", вы уничтожаете самое ценное, что может иметь нация, то, что делает ее живой, большой, и, что самое важное, ее моральные ценности,
– сказал он во время своего выступления под Триумфальной аркой.
Французский лидер обратился к мировым лидерам, которые прибыли на торжества с призывом объединиться в общей борьбе за мир и ради решения других глобальных вопросов.
"Вместе мы можем предотвратить угрозы – глобальное потепление и разрушение окружающей среды, бедность, голод, болезни, неравенство, необразованность", - подчеркнул президент Франции.
11 ноября в Париже продолжаются торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.
На приглашение Эммануэля Макрона в столицу Франции прибыло около 70 мировых лидеров, среди которых и Президент Украины Петр Порошенко.