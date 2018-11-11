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      "Демоны" национализма, которые вызвали Первую мировую, снова становятся сильными, – Макрон

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      Эммануэль Макрон
      Эммануэль Макрон / Getty images

      Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от опасности национализма, которая привела к Первой мировой и спровоцировала миллионы смертей.

      Об этом президент Франции заявил во время выступления в Париже на торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

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      По его словам, националистические движения, которые сейчас возрождаются в Европе все с новой силой, являются не синонимом, а "предательством патриотизма".

      Говоря "Наши интересы прежде всего, пусть там что угодно происходит с другими", вы уничтожаете самое ценное, что может иметь нация, то, что делает ее живой, большой, и, что самое важное, ее моральные ценности,
      – сказал он во время своего выступления под Триумфальной аркой.

      Французский лидер обратился к мировым лидерам, которые прибыли на торжества с призывом объединиться в общей борьбе за мир и ради решения других глобальных вопросов.

      "Вместе мы можем предотвратить угрозы – глобальное потепление и разрушение окружающей среды, бедность, голод, болезни, неравенство, необразованность", - подчеркнул президент Франции.

      11 ноября в Париже продолжаются торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

      На приглашение Эммануэля Макрона в столицу Франции прибыло около 70 мировых лидеров, среди которых и Президент Украины Петр Порошенко.

       

      Теги: Новости политики Евросоюз История Новости Франции Эммануэль Макрон
      Источник: 24 Канал
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