"Демони" націоналізму, які викликали Першу світову, знову стають сильними, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг від небезпеки націоналізму, яка призвела до Першої світової і спровокувала мільйони смертей.

Про це президент Франції заявив під час виступу у Парижі на урочистостях з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

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За його словами, націоналістичні рухи, які зараз відроджуються у Європі, все з новою силою є не синонімом, а "зрадою патріотизму".

Кажучи "Наші інтереси передусім, хай там що відбувається з іншими", ви знищуєте найцінніше, що може мати нація, те, що робить її живою, великою, і, щонайважливіше, її моральні цінності,

– сказав він під час свого виступу під Тріумфальною аркою.

Французький лідер звернувся до світових лідерів, які прибули на урочистості із закликом об’єднатися у спільній боротьбі за мир та заради вирішення інших глобальних питань.

"Разом ми можемо запобігти загрозам – глобальному потеплінню та руйнуванню навколишнього середовища, бідності, голоду, хворобам, нерівності, неосвіченості", – наголосив президент Франції.

11 листопада у Парижі тривають урочисті заходи, приурочені до 100-річчя з дня завершення Першої світової війни.

На запрошення Еммануеля Макрона у столицю Франції прибуло приблизно 70 світових лідерів, серед яких і Президент України Петро Порошенко.