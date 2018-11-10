Несправедливо, щоб безпеку Європи забезпечували США: Макрон відповів Трампові

Президент США Дональд Трамп прибув до Парижа, щоб взяти участь в урочистостях з відзначення 100 років від часу закінчення Першої світової війни і зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Напередодні Трамп відзначився різкою критикою пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення спільної європейської армії.

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Макрон, у свою чергу, перед зустріччю з Трампом заявив про взаєморозуміння у питанні розподілу військових витрат НАТО.

Я поділяю точку зору президента Трампа про те, що ми повинні набагато краще розподіляти між собою навантаження в НАТО. Тому я думаю, що моя пропозиція щодо європейської оборони повністю узгоджується з цим,

– наголосив Макрон.

Він пояснив, що його висловлювання про "більше Європи" в НАТО означає більше можливостей саме взяти на себе частину цього тягаря.

Під час зустрічі з Трампом французький лідер подякував йому за "постійну солідарність" з французьким народом.

"Несправедливо, щоб сьогодні безпеку Європи забезпечувалася винятково Сполучені Штати. Ми багато повинні робити самі. Ось чому я вважаю, що ми повинні мати кращі європейські можливості - більше європейської оборони", – заявив Макрон.

LIVE | Avec Donald Trump, Président des États-Unis. https://t.co/uQs43RRum0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 10 листопада 2018 р.

Трамп, зі свого боку, запевнив, що він поділяє позиції президента Франції у прагненні бачити сильну Європу.