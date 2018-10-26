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      "Вони можуть вразити будь-яку столицю Європи": у США попередили про загрозу російського флоту

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      Адмірал США розповів про загрозу нових російських підводних човнів
      Адмірал США розповів про загрозу нових російських підводних човнів / Фото з відкритих джерел

      Російські підводні човни нового покоління є надзвичайно ефективними і становлять велику небезпеку. Росія вже володіє потужним підводним флотом і продовжує вкладати кошти в його вдосконалення.

      Про це заявив командувач ВМС США в Європі і Африці адмірал Джеймс Фогго, в інтерв’ю телеканалу CNN.

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      Джеймс Фогго одночасно очолює Об’єднане командування сил НАТО в Неаполі. Так, американський адмірал наголошує, що Росія продовжує активну розробку та виробництво ефективних підводних човнів. Фогго називає росіян "найбільш умілими супротивниками".

      Прикладом потужного озброєння, на його думку, є човни проекту "Варшав'янка".

      Вони мають на озброєнні крилаті ракети "Калібр". Це дуже ефективні бойові системи. І з тих місць, де росіяни їх залучають, вони можуть вразити будь-яку європейську столицю,
      – сказав Фогго.

      На думку адмірала, Росія не здійснюватиме прямої атаки, однак необхідно постійно відслідковувати розташування підводних човнів.

      "Чи стануть вони це робити? Я так не думаю, але тим не менше нам потрібно бути обізнаними про те, де вони перебувають у будь-який момент часу", – зазначив він.

      Фогго також заявив, що Росія розширила присутність своїх підводних човнів в північній частині Атлантичного океану, а також в Північному Льодовитому океані. На його думку, так росіяни "дають зрозуміти, що перебувають там".

      Їх набагато більше і вони діють в місцях, де не діяли раніше,
      – наголосив він.

      Видання також зазначає, що Росія має в своєму розпорядженні понад 40 підводних човнів. Понад 20 з них входять до складу Північного флоту і здатні діяти в північній частині Атлантичного океану, а також в умовах Арктики.

      Так, Фогго виступив із закликом до держав, що входять в НАТО, вкладати кошти в розвиток засобів для протидії Росії. Зокрема, йдеться про виявлення підводних човнів, яким потрібно "кидати виклик", а не "приймати їхню присутність у всіх океанах". 

      Нагадаємо, між Росією та США загострюється конфлікт через ракетний договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Так, глава Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.

      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Зброя НАТО
      Джерело: 24 Канал
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