Несправедливо, чтобы безопасность Европы обеспечивали США: Макрон ответил Трампу
Президент США Дональд Трамп прибыл в Париж, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны и встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Накануне Трамп резко раскритиковал предложение президента Франции Эммануэля Макрона по созданию совместной европейской армии.
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Макрон, в свою очередь, перед встречей с Трампом заявил о взаимопонимании в вопросе распределения военных расходов НАТО.
Я разделяю точку зрения президента Трампа о том, что мы должны гораздо лучше распределять между собой нагрузку в НАТО. Поэтому я думаю, что мое предложение относительно европейской обороны полностью согласуется с этим,
– отметил Макрона.
Он объяснил, что его высказывания про "больше Европы" в НАТО означает больше возможностей именно взять на себя часть этого бремени.
Во время встречи с Трампом французский лидер поблагодарил его за "постоянную солидарность" с французским народом.
"Несправедливо, чтобы сегодня безопасность Европы обеспечивали исключительно Соединенные Штаты. Мы много должны делать сами. Вот почему я считаю, что мы должны иметь лучшие европейские возможности – больше европейской обороны", – заявил Макрона.
Трамп, со своей стороны, заверил, что он разделяет позиции президента Франции в стремлении видеть сильную Европу.