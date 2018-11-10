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      Несправедливо, чтобы безопасность Европы обеспечивали США: Макрон ответил Трампу

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      Макрон ответил Трампу
      Макрон ответил Трампу / Getty images

      Президент США Дональд Трамп прибыл в Париж, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны и встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

      Накануне Трамп резко раскритиковал предложение президента Франции Эммануэля Макрона по созданию совместной европейской армии.

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      Макрон, в свою очередь, перед встречей с Трампом заявил о взаимопонимании в вопросе распределения военных расходов НАТО.

      Я разделяю точку зрения президента Трампа о том, что мы должны гораздо лучше распределять между собой нагрузку в НАТО. Поэтому я думаю, что мое предложение относительно европейской обороны полностью согласуется с этим,
      – отметил Макрона.

      Он объяснил, что его высказывания про "больше Европы" в НАТО означает больше возможностей именно взять на себя часть этого бремени.

      Во время встречи с Трампом французский лидер поблагодарил его за "постоянную солидарность" с французским народом.

      "Несправедливо, чтобы сегодня безопасность Европы обеспечивали исключительно Соединенные Штаты. Мы много должны делать сами. Вот почему я считаю, что мы должны иметь лучшие европейские возможности – больше европейской обороны", – заявил Макрона.

      Трамп, со своей стороны, заверил, что он разделяет позиции президента Франции в стремлении видеть сильную Европу.

       

      Теги: Новости политики НАТО Новости США Новости Франции Дональд Трамп Эммануэль Макрон
      Источник: 24 Канал
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