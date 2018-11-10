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      Трамп жестко раскритиковал предложение Макрона создать общую европейскую армию

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      Эммануэль Макрон и Дональд Трамп
      Эммануэль Макрон и Дональд Трамп / Фото из открытых источников

      Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать общую европейскую армию.

      Об этом Трамп написал в Twitter, когда вечером 9 ноября, прибыл во Францию для встречи с Макроном.

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      Как отметил Дональд Трамп, Эммануэль Макрон "предложил, чтобы Европа перестроила собственное войско для защиты от США, Китая и России".

      Очень обидно. Видимо, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в союзе НАТО, который США субсидируют в значительной степени,
      – говорится в сообщении президента США.

      Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призывает европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. Французский президент подчеркнул, что главной жертвой выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности с Россией станет Европа и ее безопасность. Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут защититься без единой армии.

      Теги: Новости США Евросоюз Европа Эммануэль Макрон Дональд Трамп Новости политики
      Источник: 24 Канал
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