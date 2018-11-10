Трамп жестко раскритиковал предложение Макрона создать общую европейскую армию

Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать общую европейскую армию.

Об этом Трамп написал в Twitter, когда вечером 9 ноября, прибыл во Францию для встречи с Макроном.

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Как отметил Дональд Трамп, Эммануэль Макрон "предложил, чтобы Европа перестроила собственное войско для защиты от США, Китая и России".

Очень обидно. Видимо, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в союзе НАТО, который США субсидируют в значительной степени,

– говорится в сообщении президента США.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 листопада 2018 р.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призывает европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. Французский президент подчеркнул, что главной жертвой выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности с Россией станет Европа и ее безопасность. Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут защититься без единой армии.