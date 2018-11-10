Трамп жестко раскритиковал предложение Макрона создать общую европейскую армию
Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать общую европейскую армию.
Об этом Трамп написал в Twitter, когда вечером 9 ноября, прибыл во Францию для встречи с Макроном.
Читайте также: Трамп – единственный президент, который не опубликовал свою декларацию перед выборами
Как отметил Дональд Трамп, Эммануэль Макрон "предложил, чтобы Европа перестроила собственное войско для защиты от США, Китая и России".
Очень обидно. Видимо, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в союзе НАТО, который США субсидируют в значительной степени,
– говорится в сообщении президента США.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призывает европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. Французский президент подчеркнул, что главной жертвой выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности с Россией станет Европа и ее безопасность. Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут защититься без единой армии.