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      Макрон призвал ЕС готовиться к защите от РФ, Китая и США

      97 Читати новину українською
      Эммануэль Макрон
      Эммануэль Макрон / inosmi.ru

      Президент Франции Эммануэль Макрон призывает европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США.

      Об этом сообщает Liberation.

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      Французский президент подчеркнул, что главной жертвой выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности с Россией станет Европа и ее безопасность.

      Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут защититься без единой армии.

      "Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе", – отметил Макрон.

      Он добавил, что Европа должна быть способна защищаться самостоятельно, не завися от США.

      Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия данного соглашения.

      К слову, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Добавим, что представитель Вашингтона планирует провести переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой российского МИД Сергеем Лавровым.

      О каком договоре идет речь?
      Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости политики Евросоюз Оружие Новости Франции Китай Новости США Эммануэль Макрон
      Источник: 24 Канал
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