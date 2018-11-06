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      Макрон закликав ЄС готуватись до захисту від РФ, Китаю і США

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      Еммануель Макрон
      Еммануель Макрон / inosmi.ru

      Президент Франції Еммануель Макрон закликає європейські країни приготуватися до захисту від Росії, Китаю і США.

      Про це повідомляє Liberation.

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      Французький президент наголосив, що головною жертвою виходу США з договору про ракети середньої та малої дальності з Росією стане Європа та її безпека.

      Він також підкреслив, що європейські країни не зможуть захиститися без єдиної армії.

      "Це необхідно перед лицем Росії, яка знаходиться біля наших кордонів і яка може діяти загрозливо", – зазначив Макрон.

      Він додав, що Європа має бути здатна захищатися самостійно, не залежачи від США.

      Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче розірвати з Росією договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. За його словами, саме Кремль порушив умови цієї угоди.

      До слова, раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що під час найближчих зустрічей з російськими чиновниками радник президента з національної безпеки Джон Болтон повідомить Росії, що США мають намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Додамо, що представник Вашингтона планує провести перемовини з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та очільником тамтешнього МЗС Сергієм Лавровим.

      Про який договір мовиться?Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

      Теги: Новини політики Євросоюз Еммануель Макрон Новини США Китай Новини Франції Зброя
      Джерело: 24 Канал
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