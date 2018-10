Паніка в серці ЄС: чи зможе Макрон замінити Меркель у ролі лідера Європи

Думки міжнародних аналітиків щодо наслідків близького відходу Ангели Меркель із політики наводить The New York Times.

Видання цитує директора Європейського центру Карнегі Томаша Валашека, який зазначає, що "тепер лідером Європи, її великою надією" стає президент Франції Еммануель Макрон.

Він останній, у кого є сильний мандат і чуття на правильні дії. Але проблема з Макроном полягає у тому, що сам по собі він недостатньо сильний, щоб просувати своє амбітне бачення Європи – йому потрібна підтримка Німеччини,

– вважає Валашек.

Деякі європейські лідери, звичайно, будуть раді тому, що Меркель піде, відзначається в статті. Польський політик Ярослав Качинський демонізує канцлера ФРН через її політику щодо мігрантів та підтримку "Північного потоку-2", а греки звинувачують її у фінансовому "удушенні" їхньої країни. Завершенню політичної кар'єри Меркель, імовірно, будуть раді і Трамп з Путіним, йдеться у статті.

"Трамп зітхне з полегшенням, але загалом відносини двох країн не зміняться. І Путін, я думаю, буде задоволений. Збереження санкцій проти Росії було її (Меркель – "24") особистим тріумфом", – додав Валашек.

Ера Меркель наближається до кінця, і Захід і світопорядок, що склався після Другої світової війни, залишаються без лідера. США за Дональда Трампа усунулися. Увага Великобританії відвернута. У Канади недостатньо коштів. Макрон занадто слабкий. Погана ознака для стабільності, процвітання і свободи, – висловив побоювання у Twitter глава американської Ради з міжнародних відносин Річард Хаас.

