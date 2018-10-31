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      Паніка в серці ЄС: чи зможе Макрон замінити Меркель у ролі лідера Європи

      939 Читать новость на русском
      Після відходу Меркель від влади "надією Європи" стане Макрон
      Після відходу Меркель від влади "надією Європи" стане Макрон / spiegel.de

      Перспектива відходу Ангели Меркель від владних повноважень викликала паніку в серці ЄС. Що Європа робитиме без Меркель – питання відкрите. Більшість експертів вважають, що тепер президент Франції Еммануель Макрон стає неофіційним лідером Європи, однак певності в тому, що він зможе впоратися із викликами, які постали перед Євросоюзом, немає.

      Думки міжнародних аналітиків щодо наслідків близького відходу Ангели Меркель із політики наводить The New York Times.

      Читайте також: Меркель іде: чому канцлер Німеччини лишає посаду лідера ХДС, і як це вплине на Україну

      Видання цитує директора Європейського центру Карнегі Томаша Валашека, який зазначає, що "тепер лідером Європи, її великою надією" стає президент Франції Еммануель Макрон.

      Він останній, у кого є сильний мандат і чуття на правильні дії. Але проблема з Макроном полягає у тому, що сам по собі він недостатньо сильний, щоб просувати своє амбітне бачення Європи – йому потрібна підтримка Німеччини, 
      – вважає Валашек.

      Деякі європейські лідери, звичайно, будуть раді тому, що Меркель піде, відзначається в статті. Польський політик Ярослав Качинський демонізує канцлера ФРН через її політику щодо мігрантів та підтримку "Північного потоку-2", а греки звинувачують її у фінансовому "удушенні" їхньої країни. Завершенню політичної кар'єри Меркель, імовірно, будуть раді і Трамп з Путіним, йдеться у статті.

      "Трамп зітхне з полегшенням, але загалом відносини двох країн не зміняться. І Путін, я думаю, буде задоволений. Збереження санкцій проти Росії було її (Меркель – "24") особистим тріумфом", – додав Валашек.

      Ера Меркель наближається до кінця, і Захід і світопорядок, що склався після Другої світової війни, залишаються без лідера. США за Дональда Трампа усунулися. Увага Великобританії відвернута. У Канади недостатньо коштів. Макрон занадто слабкий. Погана ознака для стабільності, процвітання і свободи, – висловив побоювання у Twitter глава американської Ради з міжнародних відносин Річард Хаас.

      За словами Йозефа Яннінга з Європейської ради з міжнародних відносин, Меркель вже не стане брати на себе провідну роль у Європі. "Вона знає, наскільки ця гра неприваблива і як мало нинішні президенти і прем'єри поважають колишніх лідерів. Вона не зацікавлена в тому, щоб бути помічником корисливих лідерів", – пояснив експерт.

      Читайте також: Відхід Меркель від влади зробить Німеччину замкнутішою і нестабільною, – Financial Times

      Дивіться у відео біографію Меркель:

      Нагадаємо, 29 жовтня Ангела Меркель сповістила, що не буде балотуватися на новий термін у 2021 році, коли закінчиться її повноваження голови уряду. В уряді, зі свого боку запевнили, що в її планах залишається допрацювати канцлером до кінця терміну.

      Меркель більше не балотуватиметься у канцлери Німеччини: хроніка подій
      Теги: Новини політики Новини Росії Ангела Меркель Дональд Трамп Володимир Путін Новини Франції Еммануель Макрон Європа Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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