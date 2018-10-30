Що втратить Німеччина, якщо Ангела Меркель піде з посади канцлера

З обранням Дональда Трампа на посаду президента США, роль "лідера вільного світу" перейшла Німеччині та її канцлеру Ангелі Меркель. Але тепер постало гостре питання – чи буде канцлер Німеччини і надалі обіймати посаду.

Про це у своїй програмі "Безумний мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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У неділю 28 жовтня відбулися вибори в парламент федеральної землі Гессен. Правлячі партії – ХДС Ангели Меркель і Соціал–демократи. Перші отримали 28% голосів, а другі – 20%. Для порівняння, п'ять років тому їх результати були 38% і 30% відповідно.

Праві популісти з Альтернативи для Німеччини (АдН) вперше увійшли в гессенський парламент, одразу взявши близько 12%. Ліві популісти "зелені" отримали 20%, а ліві радикали "Ді Лінке" – 7%. Ще одна несистемна права партія "Вільні демократи" (Ліберали) отримала 8%.

Фактично, партії, які раніше вважалися маргінальними, набрали більше голосів, ніж звичні правоцентристи і лівоцентристи,

– сказав Іван Яковина.

Вперше за повоєнні роки більшість німецьких виборців перебувають не в центрі політичного спектра, а на його узбіччях. В Австрії, Польщі та Угорщини при владі вже є ультраправі. В Італії вони створили коаліцію з лівими радикалами. У Швеції, Данії, Фінляндії, Голландії вони б'ють рекорди популярності.



Ангела Меркель

"Весь початок XXI століття країною і партією керувала Меркель. З одного боку, вона привела свою країну до видатного економічного процвітання. З іншого – вона ж завела її в ідейний глухий кут. Я думаю, що досить популярною відповіддю може бути будівництво нового, ймовірно ліберального, німецького Рейху. Континентальної імперії, народженої на місці Європейського Союзу. Імперії, здатної в недалекому майбутньому бути не менш ефективною, ніж США чи Китай ", – додав журналіст Яковина.

Відео повного випуску програми "Божевільний світ" за 30 жовтня 2018