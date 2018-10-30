Что потеряет Германия, если Ангела Меркель уйдет с должности канцлера

С избранием Дональда Трампа на должность президента США роль "лидера свободного мира" перешла Германии и ее канцлеру Ангеле Меркель. Но теперь постал острый вопрос – будет ли канцлер Германии и дальше занимать свою должность.

Про это в своей программе "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

Читайте также: Меркель уходит: почему канцлер Германии оставляет пост лидера ХДС, и как это повлияет на Украину

В воскресенье, 28 октября, состоялись выборы в парламент федеральной земли Гессен. Правящие партии – ХДС Ангелы Меркель и Социал-демократы. Первые получили 28% голосов, а вторые – 20%. Для сравнения, пять лет назад их результаты были 38% и 30% соответственно.

Правые популисты из Альтернативы для Германии (АдГ) впервые вошли в гессенский парламент, сразу взяв около 12%. Левые популисты – "зеленые" – получили 20%, а левые радикалы "Ди Линке" – 7%. Ещё одна несистемная правая партия "Свободные демократы" (либералы) получила 8%.

Фактически, партии, которые ранее считались маргинальными, набрали больше голосов, чем привычные и укорененные правоцентристы и левоцентристы,

– сказал Иван Яковина.

Впервые за послевоенные годы большинство немецких изберателей находится не в центре политического спектра, а на его обочинах. В Австрии, Польше и Венгрии у власти уже находятся ультраправые. В Италии они создали коалицию с левыми радикалами. В Швеции, Дании, Финляндии, Голландии они бьют рекорды популярности.



Ангела Меркель

"Все начало XXI века страной и партией управляла Меркель. С одной стороны, она привела свою страну к выдающемуся экономическому процветанию и богатству. С другой – она же завела ее в идейный тупик. Я думаю, что довольно популярным ответом может быть строительство нового, (вероятно либерального) немецкого Рейха. Континентальной империи, рожденной на месте Европейского Союза. Империи, способной в недалеком будущем быть не менее эффективной, чем США или Китай", – добавил журналист Яковина.

Видео полного выпуска программы "Безумный мир" за 30 октября 2018