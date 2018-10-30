Тропический Трамп: какие диктаторские сюрпризы приготовил новый глава Бразилии Болсонару

В минувшие выходные в Бразилии прошел второй тур президентских выбров, победителем которого стал Жаир Болсонару – ультраправый популист, которого часто называют "Трамп из тропиков" или "Тропический Трамп".

Причина появления этого прозвища – крайне злобные, расистские, сексистские, антидемократические взгляды нового бразильского президента. Они во многом перекликаются в политическими воззрениями его американского коллеги.

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Кстати, Дональд Трамп был одним из первых, кто позвонил Болсонару и поздравил его с успехом во втором туре. Нежные чувства североамериканского Трампа к южноамериканскому вполне понятны – второй собирается воплотить в реальность все то, о чем лишь мечтает первый.

Болсонару пообещал фактически ввести в Бразилии диктатуру, пересажать или выгнать из страны своих политических оппонентов, бросить военных на борьбу с преступностью и закрыть парламент. Кроме того, он вернет в работу спецслужб пытки и убийства!



Жаир Болсонару

Новый президент также много раз говорил, что не понимает, для чего живут на свете геи и лесбиянки. Он также вполне официально и публично говорил, что считает женщин и потомков африканских рабов глупыми и мало на что способными существами, которые должны подчиняться белым мужчинам.

Ну и вишенка на торте: Болсонару считает, что амазонские джунгли надо поскорее вырубить и засеять сельскохозяйственными культурами. Живущих там индейцев, по его словам, надо просто переселить в города.

Последнее, кстати, касается всего мира, не только Бразилии. Дело в том, что бразильские джунгли – это невероятно важный элемент планетарной экосистемы. Там вырабатывается значительная часть кислорода, которым мы все дышим. Растущие там деревья превращают в целлюлозу миллионы и миллионы тонн углекислого газа.

Когда Болсонару вырубит эти леса, кислорода станет намного меньше, углекислого газа – намного больше, а климат на нашей планете снова станет более теплым. В общем, последствия будут катастрофические. Но к ученым Болсонару относится так же, как геям, женщинам и чернокожим – как к дерьму. Поэтому остановить его будет очень трудно.



Бразильские джунгли

В целом же, победа этого психопата свидетельствует, что уровень безумия возрастает во всем мире, а не только в отдельных его частях.

Американский Трамп, венгерский Орбан, российский Путин, турецкий Эрдоган, саудовский Мухаммед бин Салман, итальянский Сальвини, филиппинский Дутерте – они все представляют одно и то же политическое направление. Это бестолковые, примитивные, весьма злобные и агрессивные лидеры. Я вам могу гарантировать, они принесут своим странам и миру в целом очень много бед и несчастий.

Сейчас они только начинают...

Падение Меркель

С избранием Дональда Трампа на должность президента США роль "лидера свободного мира" перешла Германии и ее канцлеру Ангеле Меркель. Именно она теперь отвечает за то, чтобы ценности демократии, свободы, толерантности и открытости не были погребены под волной популизма и агрессии.

На фоне распада американского либерализма и Brexit континентальная Европа казалась многим последним оплотом западной политической традиции. Ну а внутри Европы идейным и политическим лидером, безусловно, является Германия.



Ангела Меркель

Однако сейчас в Европе в этом смысле все не слава богу. В Австрии, Польше, Венгрии у власти уже находятся ультраправые. В Италии они создали коалицию с левыми радикалами. В Швеции, Дании, Финляндии, Голландии они бьют рекорды популярности. А теперь вот настал черед задуматься о будущем самой Германии.

В воскресенье состоялись выборы в парламент федеральной земли Гессен. Правящие партии – ХДС Ангелы Меркель и Социал-демократы понесли чудовищные потери. Первые получили 28% голосов, а вторые – 20%. Для сравнения: пять лет назад их результаты были соответственно 38% и 30% – на треть выше!

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Правые популисты из Альтернативы для Германии (АдГ) впервые вошли в гессенский парламент, сразу взяв около 12%. Левые популисты – "зеленые" – получили 20%, а левые радикалы "Ди Линке" – 7%.

Еще одна несистемная правая партия – "Свободные демократы" (либералы) – получила 8%. Фактически, партии, которые ранее считались маргинальными, набрали больше голосов, чем привычные и укорененные правоцентристы и левоцентристы.

Это настоящий переворот. Впервые за послевоенные годы большинство немецких изберателей находится не в центре политичского спектра, а на его обочинах. Страна, которой от США перешел факел "лидера западного мира", сама начала скатываться в политический популизм.

Закончится огромная и невероятно важная эпоха в немецкой истории. Все начало XXI века страной и партией управляла Меркель. С одной стороны, она привела свою страну к выдающемуся экономическому процветанию и богатству. С другой – она же завела ее в идейный тупик. Немцы сейчас просто не очень понимают, куда направляется их страна и в каком направлении ей следует идти. Именно поэтому нельзя исключать, что Меркель покинет свой пост уже в декабре – ее могут подвинуть на очередном партийном съезде.

И тут встанет очень серьезный вопрос – ну что, куда теперь? Так вот, я думаю, что довольно популярным ответом может быть строительство нового, (вероятно либерального) немецкого Рейха. Континентальной империи, рожденной на месте Европейского Союза. Империи, способной в недалеком будущем быть не менее эффективной, чем США или Китай.

Это было бы очень интересно. А вот самое ужасное, что может случиться с Германией, – это ее скатывание в правый популизм того же самого дешевого пошиба, что трамповская Америка или Бразилия Болсонару. Как говорится, не дай бог!