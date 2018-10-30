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      Меркель іде: хто може стати наступним канцлером Німеччини

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      На посаду наступного після Меркель канцлера Німеччини є 4 претенденти
      На посаду наступного після Меркель канцлера Німеччини є 4 претенденти / PBS

      Ангела Меркель оголосила про те, що в цьому році вона подасть у відставку як лідер своєї консервативної партії Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС). Всередині політичної сили вже почалася боротьба за владу, оскільки лідер ХДС має великі шанси стати наступним після Меркель канцлером ФРН.

      Про це пише The New York Times і називає імена потенційних наступників Ангели Меркель.

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      Аннегрет Крамп-Карренбауер, або "Міні-Меркель"

      Аннегрет Крамп-Карренбауер або Міні-Меркель
      Аннегрет Крамп-Карренбауер

      Одним із можливих наступників є 56-річна Аннегрет Крамп-Карренбауер, зазначає видання. Вона найбільше нагадує Меркель у тому, що стосується властивого їй прагматизму, стриманого стилю управління. Саме тому чиновниця отримала прізвисько "Міні-Меркель".

      Раніше в цьому році християнські демократи обрали Крамп-Карренбауер генеральним секретарем партії. Судячи з усього, в грудні вона буде кандидатом на пост глави партії ХДС. 

      Єнс Шпан, або "Анти-Меркель"

      Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан
      Єнс Шпан

      Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини, вважається найбільш активним критиком політики Меркель щодо біженців, проведеної з 2015 року. Крім того, він дуже популярний серед консерваторів ХДС. Йому 38 років, і в цьому сенсі він відповідає вимогам багатьох членів партії, які розраховують на те, що молодий лідер зможе вдихнути нове життя в німецьких християнських демократів.

      Читайте також: Серйозний виклик Європі, – західні ЗМІ про близьке завершення "ери Ангели Меркель"

      Армін Лашет голос розуму

      Заступник голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет
      Армін Лашет

      57-річний Армін Лашет вже є заступником лідера партії, а минулого року його обрали лідером землі Північний Рейн-Вестфалія. Як близький союзник Меркель Лашет попереджає про небезпеку занадто великого зсуву вправо партії ХДС. Його називають "голосом розуму" на тлі постійних чвар всередині неспокійної коаліції ХДС із соціал-демократами і баварськими консерваторами, йдеться у статті.

      Фрідріх Мерц – колишній суперник

      Член ХДС Фрідріх Мерц
      Фрідріх Мерц

      Фрідріх Мерц був впливовим суперником Меркель, однак пішов з політики після того, як вона змусила його у 2002 році скласти з себе повноваження керівника фракції консерваторів у парламенті. Після того конфлікту він очолив німецьку компанію BlackRock, яка вважається найбільшим приватним інвестиційним фондом. Німецькі консерватори повернули його в політику у 2014 році для роботи в міжнародній комісії зі зміцнення громадянського суспільства.

      Читайте також: Відхід Меркель від влади зробить Німеччину замкнутішою і нестабільною, – Financial Times

      Нагадаємо, 29 жовтня Ангела Меркель сповістила, що не буде балотуватися на новий термін у 2021 році, коли закінчиться її повноваження голови уряду. В уряді, зі свого боку запевнили, що в її планах залишається допрацювати канцлером до кінця терміну.

      Теги: Новини політики Ангела Меркель
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 30 жовтня
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