Відхід Меркель від влади зробить Німеччину замкнутішою і нестабільною, – Financial Times

У зв'язку з рішенням Ангели Меркель піти з поста глави Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) найближчим часом та з посади канцлера ФРН у 2021 році виникає три питання: чим запам'ятається ера Меркель, чому вона підходить до кінця і що буде далі.

Відповіді на ці питання шукає оглядач Financial Times Гідеон Рахман.

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Так, на думку журналіста, роки канцлерства Меркель запам'ятаються як період процвітання і могутності Німеччини. Економіка країни неухильно росла, а те, до якої міри ФРН стала де-факто дипломатичним лідером Європи, було підкреслено, коли канцлер очолила реакцію Європи на анексію Криму Росією у 2014 році.

"Однак внутрішня опозиція політиці Меркель щодо біженців призвела до зростання вкрай правої "Альтернативи для Німеччини", яка стала офіційною опозицією в парламенті. Рівень підтримки ХДС знижувався, і останнім ударом стали погані показники партії на виборах в Гессені. Невдоволення в правлячій партії зростає, і Меркель тепер доводиться на нього реагувати", – йдеться у статті.

Оскільки Німеччина зараз очевидно є головним гравцем в ЄС, політичний курс, ухвалений у Берліні на заході ери Меркель, буде мати вирішальне значення для майбутнього євро, вирішення питання з Brexit і майбутніх відносин ЄС як із Росією, так і зі США, прогнозує автор публікації.

Однак, схоже, відхід від влади Меркель у 2021 році, ймовірно, зробить Німеччину замкнутішою і нестабільною, а значить, менш здатною бути лідером в Європі і на міжнародній арені,

– робить висновок Рахман.

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Дивіться у відео біографію Меркель:

Нагадаємо, 29 жовтня Ангела Меркель сповістила, що не буде балотуватися на новий термін у 2021 році, коли закінчиться її повноваження голови уряду. В уряді, зі свого боку запевнили, що в її планах залишається допрацювати канцлером до кінця терміну.